Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро. Об этом свидетельствует статистика Банка России. По сравнению с февралем, поставки американской валюты выросли почти в 9,6 раза.
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Новости за ночь: Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

Национальная служба новостей01:23

Шило в сейфе не утаишь

Банки.ру01:12

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:45

Российские банки ввезли рекордный за 6 лет объем долларов

Коммерсантъ00:55

Рекордную сумму валюты ввезли в страну российские банки

Профиль00:43

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

Lenta.ru00:00

В марте 2020 года российские банки побили 6-летний рекорд по ввозу долларов

Долг.рф01:01
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Происшествия

Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех

Российская газета вчера в 12:34
142
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
3,3K
Общество

Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия

Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.
РБК вчера в 15:37
6
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 24 мая в 13:12
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 мая

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 353,4 тыс. (8946 за сутки).
РБК 01:08
15
Гаджеты

Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S

NewInform вчера в 10:22
5
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
1,7K
Общество

В Японии досрочно отменили режим ЧС из-за коронавируса

ИА Красная Весна вчера в 06:04
18
Авто

Rolls-Royce выпустил масштабную модель за 2 миллиона рублей

Стоимость масштабного Rolls-Royce Cullinan варьируется от 17 до 27 тысяч долларов.
Somanyhorses вчера в 12:10
2
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
1,3K
Экономика

Популярный блогер раскрыл истинные масштабы инфляции в России

Российский видеоблогер Руслан Усачев оригинальным образом продемонстрировал темпы инфляции в России за прошедшие 13 лет.
Профиль вчера в 20:39
2
Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ вчера в 23:52
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Происшествия

В Индии родители заживо похоронили младенца

Известия 00:49
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Гаджеты

Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone

С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.
Astera 24 мая в 16:28
7
Общество

Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 10:37
2,7K
Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
963
Происшествия

Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

РИА Новости 24 мая в 05:00
281
Шоу-бизнес

Коронавирус обнаружен у актрисы Дарьи Мороз

У известной российской актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус, сообщает агентство ФАН.
МИР 24 вчера в 09:21
76
Происшествия

В Тульской области в ДТП на трассе погибли три человека

ТАСС вчера в 17:40
2
Армия и оружие

В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ

РИА Новости 01:21
7
Энергетика

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
170
Общество

У 11% сдавших анализы екатеринбуржцев нашли антитела к коронавирусу

В пресс-службе лаборатории раскрыли, у скольких процентов обратившихся людей из разных регионов России нашли антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, возбудителю COVID-19.
Екатеринбург Онлайн вчера в 17:50
2
Происшествия

В Самарской области загорелись 11 жилых домов

"На месте вызова происходит горение 11 частных домов, площадь пожара составляет 900 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 01:36
Общество

Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
REGNUM вчера в 23:56
53
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Известия вчера в 14:25
4
Общество

Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ

Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости вчера в 11:50
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Космос

Ученые объяснили загадку Тунгусского метеорита

Российские ученые предположили, что Тунгусский феномен может объясняться не падением метеорита, а влиянием железного астероида, пролетевшего над Землей и продолжившего свое путешествие по космосу.
Рамблер вчера в 03:28
2
Политика

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости вчера в 18:34
75
Политика

Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости вчера в 07:04
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Общество

«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском вчера в 20:56
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