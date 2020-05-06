Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийские банки выдали льготную ипотеку под 6,5% на 6 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля поручил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Обратиться за такой ипотекой можно будет до 1 ноября текущего года.
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ВТБ выдал льготную ипотеку на 6 млрд рублей

РБКвчера в 10:51

ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд рублей

Интерфаксвчера в 11:33

ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд рублей

ЛюдиИпотеки.рфвчера в 10:23

Минстрой: Выдано уже 2 тысячи ипотечных кредитов под 6,5%

Российская газетавчера в 09:37

ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд руб

РИА Новостивчера в 10:25

Российские банки к 1 мая выдали 2 тысячи ипотечных кредитов под 6,5% годовых

Вести.Ruвчера в 10:26

ВТБ выдал более 2 тыс. ипотек под 6,5% на общую сумму свыше 6 млрд рублей

ТАССвчера в 10:17
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Скончалась актриса Татьяна Паркина

Pravda.Ru вчера в 08:10
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Общество

Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
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Происшествия

Следователи выяснят обстоятельства смерти миллиардера Босова

В СК РФ устанавливают обстоятельства ЧП в подмосковном поселке. Там работают следователи "по факту смерти 52-летнего местного жителя".
Российская газета вчера в 12:07
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Политика

Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу

План озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации мер по борьбе с COVID-19, уточнил он.
Российская газета вчера в 08:05
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Футбол

Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
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Общество

Челябинский ТРК поместил в Бессмертный полк фото Гитлера

Znak.com 02:43
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Политика

Чехия усилит меры безопасности для своих дипломатов в России

Чехия планирует усилить меры безопасности для сотрудников своего посольства в Москве, направив туда сотрудников службы безопасности из министерства иностранных дел, рассказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК.
Ведомости 01:47
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Общество

Росавиация расписала график вывозных рейсов до 15 мая

Федеральное агентство воздушного транспорта составило предварительный график так называемых вывозных авиарейсов до 15 мая для граждан России которые «зависли» за рубежом в связи с пандемией коронавируса.
Национальная служба новостей 05:04
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

Lenta.ru 04:35
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Общество

Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

Lenta.ru вчера в 23:59
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Происшествия

Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле

Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
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Общество

В России впервые выявлено свыше 11 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В России побит новый антирекорд — за последние сутки выявлен 11 231 случай заражения коронавирусом, в том числе 105 новых случаев в Татарстане.
БИЗНЕС Online 03:45
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
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Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Наука

Суперкомпьютер нашел четыре эффективных лекарства от коронавируса

iReactor вчера в 04:27
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Финансы

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля снизился на 11,5%, к доллару — на 13,3%, к евро — на 12,5%.
Росбалт 03:50
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru вчера в 02:04
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
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Здоровье

Врач сообщила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом

News.ru 00:23
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Единоборства

Российский промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко

Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что обсудил с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Майком Тайсоном возможность поединка с бойцом MMA Александром Емельяненко.
Вестник Кавказа вчера в 07:57
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Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости вчера в 07:30
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Общество

Слова липецкого губернатора о разгоне людей химикатами назвали вырванными из контекста

Власти Липецкой области объяснили распространенные в СМИ слова главы региона Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей тем, что они вырваны из контекста.
ТАСС 03:56
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Здоровье

В Оренбуржье за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

Из 1050 диагнозов 89 были поставлены по клиническим показаниям. Активно на въезде в регион было выявлено 426 заболевших (45%).
Orenonline.ru 05:17
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Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
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Общество

В Подмосковье в первую очередь заработают стройки детсадов и школ

Сегодня, 6 мая, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что из карантина регион будет выходить постепенно.
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Общество

В России может закрыться от 35% до 50% магазинов одежды

Пандемия коронавируса в России может привести к закрытию от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам 2020 года.
ТАСС 04:13
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Армия и оружие

Путин внёс в устав запрет на гаджеты военным во время службы

Поправки предусматривают, что грубым дисциплинарным проступком в том числе будет считаться нарушение запрета предоставлять журналистам данные о воинской службе.
RT на русском 02:05
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Экономика

Правительство России обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям

«Участники заседания обсудили вопрос предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения объёмов пассажирских перевозок из-за коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
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