Президент РФ Владимир Путин 16 апреля поручил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Обратиться за такой ипотекой можно будет до 1 ноября текущего года.

Российские банки выдали льготную ипотеку под 6,5% на 6 млрд рублей

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