Экономика

ТАССТАССРоссийские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей. Об этом в воскресенье со ссылкой на данные Банка России сообщило агентство Bloomberg. По его данным, в марте отделения и банкоматы выдали наличными 700,9 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать738

Подробнее о событии

«Народ побежал снимать наличку». Почему люди забрали ₽1 трлн из банков

РБК08:45

С начала марта в России банки выдали около триллиона рублей наличных — это больше чем за весь 2019 год

Эхо Москвы02:04

В США связали увеличение количества наличных у россиян с обращениями Путина

Lenta.ruвчера в 07:20

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

РИА Новостивчера в 14:26

Bloomberg: спрос на наличные в России увеличивался после обращений Путина

Коммерсантъвчера в 11:27

Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

ТАССвчера в 15:59

Bloomberg: россияне сняли с карточек триллион рублей после обращения Путина по коронавирусу

URA.Ruвчера в 06:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:39, Ашберн
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
2,7K
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

Глава государства подчеркнул, что власти учитывают все возможные сценарии события.
BFM.ru 07:22
1,4K
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,8K
Политика

Путин заявил, что в России замедляется распространение коронавируса

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с отечественными вирусологами заявил, что распространение инфекции на территории РФ продолжается, однако данный процесс удалось притормозить, рассказывает "Лента.ру".
Ореанда-Новости 07:40
Энергетика

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
561
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
532
Здоровье

Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга

РБК 06:11
543
Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
2,1K
Политика

Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
Взгляд.ру 08:35
4
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,8K
Происшествия

Генпрокуратура передала в суд дело о катастрофе в Шереметьево

Известия 07:06
2
Общество

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя

В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя.
Российская газета 08:21
87
Общество

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным обратила внимание на то, что в России средний возраст заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет для женщин 47,9 года, а для мужчин – 44,7 года.
Журналистская правда 07:50
13
Общество

Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения

Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая.
РБК 08:35
309
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,8K
Общество

В Москве стабилизировалось число тяжелобольных коронавирусом

В течение десяти последних дней количество тяжелобольных стабилизировалось где-то на уровне 1–1,3 тыс. в сутки.
Известия 08:16
9
Общество

Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады

Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
REGNUM 09:03
2
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» пошло обратно

Способный завершить строительство газопровода «Северный поток-2» российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул испанский порт Лас-Пальмас и пошел в Египет.
Lenta.ru 02:04
671
Армия и оружие

Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая

Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая, говорится в письме министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина.
РИА Новости 09:19
19
Политика

Россия заключила с США контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России прокомментировал сотрудничество с Италией и США.
RT на русском 09:20
3
Политика

Минздрав России испытает вакцину от коронавируса после 1 июня

По предварительным данным Минздрава России, в начале лета планируется провести клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.
Невские Новости 09:10
1
Армия и оружие

Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

РБК 06:28
156
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
838
Общество

Жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг против самоизоляции

Жители Ростова-на-Дону организовали виртуальный митинг в знак протеста против местных властей из-за режима самоизоляции.
Ведомости 08:59
18
Общество

Постановление о максимальных выплатах безработным россиянам подписано

17 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Vologda-poisk.ru 05:27
24
Путешествия

В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за коронавируса

В Турции анонсированы изменения в работе туристических объектов в связи со вспышкой коронавируса.
Lenta.ru 09:19
6
Биатлон

Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:08
Общество

Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пояснил, что вызывать скорую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса.
РИА Новости 08:54
Общество

Академик отметил схожесть симптомов сезонной аллергии и коронавируса

Чучалин отметил, что врачей нужно срочно обучить, чтобы они отличили аллергию от коронавируса.
РИА Новости 08:45
Общество

Треть россиян поддерживают перенос майских праздников, показал опрос

В случае переноса майских праздников на другой период 39 процентов россиян отправятся за город, 32 процента останутся дома, 16 процентов уедут в путешествие по России, шесть процентов отправятся в Европу, два процента — в азиатские страны и один процент — в страны Северной и Южной Америки.
РИА Новости вчера в 20:29
73
Как работают Яндекс.Новости?
Главное