Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей. Об этом в воскресенье со ссылкой на данные Банка России сообщило агентство Bloomberg. По его данным, в марте отделения и банкоматы выдали наличными 700,9 млрд рублей.

Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

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