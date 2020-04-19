Экономика
ТАССРоссийские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей. Об этом в воскресенье со ссылкой на данные Банка России сообщило агентство Bloomberg. По его данным, в марте отделения и банкоматы выдали наличными 700,9 млрд рублей.
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Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
Глава государства подчеркнул, что власти учитывают все возможные сценарии события.
BFM.ru 07:22
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Путин заявил, что в России замедляется распространение коронавируса
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с отечественными вирусологами заявил, что распространение инфекции на территории РФ продолжается, однако данный процесс удалось притормозить, рассказывает "Лента.ру".
Ореанда-Новости 07:40
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Политика
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
Взгляд.ру 08:35
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя.
Российская газета 08:21
Общество
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России
Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным обратила внимание на то, что в России средний возраст заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет для женщин 47,9 года, а для мужчин – 44,7 года.
Журналистская правда 07:50
Общество
Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения
Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая.
РБК 08:35
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
В Москве стабилизировалось число тяжелобольных коронавирусом
В течение десяти последних дней количество тяжелобольных стабилизировалось где-то на уровне 1–1,3 тыс. в сутки.
Известия 08:16
Общество
Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады
Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
REGNUM 09:03
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» пошло обратно
Способный завершить строительство газопровода «Северный поток-2» российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул испанский порт Лас-Пальмас и пошел в Египет.
Lenta.ru 02:04
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая
Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая, говорится в письме министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина.
РИА Новости 09:19
Политика
Россия заключила с США контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России прокомментировал сотрудничество с Италией и США.
RT на русском 09:20
Политика
Минздрав России испытает вакцину от коронавируса после 1 июня
По предварительным данным Минздрава России, в начале лета планируется провести клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.
Невские Новости 09:10
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
Жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг против самоизоляции
Жители Ростова-на-Дону организовали виртуальный митинг в знак протеста против местных властей из-за режима самоизоляции.
Ведомости 08:59
Общество
Постановление о максимальных выплатах безработным россиянам подписано
17 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Vologda-poisk.ru 05:27
Путешествия
В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за коронавируса
В Турции анонсированы изменения в работе туристических объектов в связи со вспышкой коронавируса.
Lenta.ru 09:19
Биатлон
Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной
Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:08
Общество
Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую
Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пояснил, что вызывать скорую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса.
РИА Новости 08:54
Общество
Академик отметил схожесть симптомов сезонной аллергии и коронавируса
Чучалин отметил, что врачей нужно срочно обучить, чтобы они отличили аллергию от коронавируса.
РИА Новости 08:45
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников, показал опрос
В случае переноса майских праздников на другой период 39 процентов россиян отправятся за город, 32 процента останутся дома, 16 процентов уедут в путешествие по России, шесть процентов отправятся в Европу, два процента — в азиатские страны и один процент — в страны Северной и Южной Америки.
РИА Новости вчера в 20:29