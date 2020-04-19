Экономика

ТАССТАССРоссийские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей. Об этом в воскресенье со ссылкой на данные Банка России сообщило агентство Bloomberg. По его данным, в марте отделения и банкоматы выдали наличными 700,9 млрд рублей.
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«Народ побежал снимать наличку». Почему люди забрали ₽1 трлн из банков

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Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:02, Ашберн
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Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
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Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице

В целях реализации президентского поручения Михаил Мишустин утвердил правительственное постановление от 12 апреля 2020 г. № 485, которое предписывает назначать выплаты по безработице по верхней планке тем россиянам, которые потеряли рабочее место в период коронавирусной эпидемии.
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В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей

Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:24
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
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Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Политика

Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
Взгляд.ру 08:35
Энергетика

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
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Общество

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя

Российская газета 08:21
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Единоборства

Украинский боксер Усик раскритиковал Зеленского

Украинский боксер Александр Усик оценил действия президента Украины Владимира Зеленского.
РЕН ТВ 00:51
Общество

АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
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Общество

«Левада»: россияне стали немного терпимее относиться к ЛГБТ

Россияне за последние пять лет стали терпимее относиться к представителям сексуальных меньшинств и незащищенным социальным группам: меньше людей считают, что их нужно изолировать от общества или ликвидировать.
Дождь 03:04
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Экономика

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
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Общество

Аномально холодная погода ожидается в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода.
RT на русском вчера в 22:36
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Космос

В Китае определились с местом посадки лунной миссии «Чанъэ-5»

Пекин, 19 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Планируемым местом посадки автоматической межпланетной станции «Чанъэ-5» выбран район возле пика Рюмкера в лунном море Океан Бурь.
REGNUM вчера в 09:09
Общество

Медики Петербурга из-за заражения COVID-19 получат до 500 тысяч рублей

В случае трагического исхода (смерть медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией) выплаты в размере один миллион рублей получат пропорционально члены его семьи.
Российская газета 07:05
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Политика

Участников Парада отправят на карантин

Вести.Ru 05:22
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Транспорт

Запуск новых поездов в Крым переносится из-за коронавируса

Запланированный на весну запуск новых поездов с материка в Крым переносится в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановки в стране, сообщает компания-перевозчик.
Парламентская газета 08:35
Технологии

Facebook готовит приложение для стриминга игр

Facebook готовит мобильного конкурента стриминговых платформ Twitch и YouTube.
News.ru 05:39
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Экономика

Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%

Крупнейшие российские банки начали принимать заявки на выдачу льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РБК 03:34
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Общество

Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных

В интервью РБК банкир отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но для неё сейчас не время».
Говорит Москва 03:53
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Происшествия

В Башкирии женщину обвинили в покушении на убийство своих детей

Жительница Башкирии обвиняется в том, что она ножом ранила двух своих малолетних дочерей, следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:48
Общество

Назван средний возраст зараженных коронавирусом в России

Средний возраст пациентов с подтвержденных диагнозом COVID-19 в нашей стране составляет 47,9 года среди женщин и 44,7 года среди мужчин.
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Биатлон

СБР утвердил старших тренеров сборной России по биатлону

Москва, 20 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Старшими тренерами сборных России по биатлону стали Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.
REGNUM 08:18
Политика

Путин прокомментировал страхи перед возрождением СССР

Преодолевать страхи и фобии по поводу возрождения СССР помогает идея объединения.
Lenta.ru вчера в 08:56
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Здоровье

Больницу с зараженными коронавирусом посетил Кадыров

Пресс-служба Чеченской Республики опубликовала фотографии, сделанные во время посещения Рамзаном Кадыровым больницы в Грозном.
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Собянин констатировал снижение числа тяжелобольных с коронавирусом в Москве

Прирост тяжелобольных коронавирусом в Москве стабилизировался, система здравоохранения входит в плановый режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Армия и оружие

Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

РБК 06:28
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Общество

Охлобыстин заявил, что на Пасху ходил в храм, но ничего не нарушал

Актер и бывший священник Иван Охлобыстин подтвердил, что на Пасху ходил в храм Софии Премудрости Божией в Москве, но заявил, что ничего не нарушал.
Коммерсантъ 06:31
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Лондонский суд отложил слушания по экстрадиции Тинькова в США

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне перенес слушания об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США.
Коммерсантъ 07:41
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