Экономика
ТАССРоссийские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей. Об этом в воскресенье со ссылкой на данные Банка России сообщило агентство Bloomberg. По его данным, в марте отделения и банкоматы выдали наличными 700,9 млрд рублей.
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Bloomberg: Пока весь мир запасался туалетной бумагой, русские запасались наличкой
Комсомольская правда07:19
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Общество
Рогозин сообщил о коронавирусе у генконструктора РКК «Энергия»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России и РКК «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом.
Телеканал 360° 16:53
Авто
Брянский конструктор оказался одним из создателей первых «Жигулей»
Прошел на ВАЗе путь от начальника конструкторского бюро до первого вице-президента – первого заместителя гендиректора.
Вестник Брасовского района 14:19
Технологии
Компания Sony планирует ограничить производство PlayStation 5
Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что до марта 2021 года японская компания произведет меньше приставок, чем в аналогичный период старта продаж PlayStation 4. В Bloomberg уточняют, что в Sony пересмотрели производственные планы по причине высокой цены на комплектующие, которые были заявлены в консоли нового поколения.
Astera 17 апреля в 06:56
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва 09:05
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Футбол
Каррера сравнил чемпионаты России и Греции
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий АЕК, сравнил уровни национальных чемпионатов Греции и России.
Матч ТВ 16:39
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране.
Известия 17 апреля в 00:30
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Происшествия
В Канаде более десяти человек погибли в результате стрельбы
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, сообщили в местной полиции.
РИА Новости 17:54
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Армия и оружие
ВСУ на Пасху попытались сбросить бомбу на храм в ДНР
Украинские силовики попытались сбросить бомбу на православный храм в Донецкой народной республике (ДНР).
Московский Комсомолец 06:11
Политика
Российский постпред осудил слова дипломата США об освобождении Вены
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов осудил слова пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекки Росс, которая связала пожар в соборе Святого Стефана в Вене с освободительной операцией советских войск в апреле 1945 года.
Аргументы и Факты вчера в 10:31
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч
В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
Общество
Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Говорит Москва вчера в 16:59
Космос
Рогозин объяснил отмену запуска спутников с Байконура
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил отмену запуска спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с космодрома Байконур в марте, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14:16
Общество
Число умерших от коронавируса в США превысило 40 тыс. человек
Число умерших больных с коронавирусом в США превысило 40 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
РБК 17:49
Общество
Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России
Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Афанасий-бизнес вчера в 13:36
Энергетика
Названо решение проблем с электроснабжением изолированных территорий
Модернизацию дизельных электростанций и переход на возобновляемые источники энергии назвал решением проблемы электроснабжения изолированных территорий Аналитический Центр (АЦ) при правительстве России в своем докладе, сообщает 19 апреля «Российская газета».
ИА Красная Весна 17:18
Наука
Темпы технологического прогресса прошли свой пик
Российские исследователи проанализировали темпы технологического прогресса за последние 42 тысячи лет истории развития человечества.
Индикатор 16 апреля в 13:10
Политика
Границы государств предложили оставить закрытыми еще на год
«Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны», — предложил Земан.
Lenta.ru 14:33
Политика
Путин поздравил всех православных христиан с Пасхой
Президент России Владимир Путин в видеообращении, записанном в подмосковном поселке Ново-Огарево, поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Христово Воскресение.
Газета.Ru 05:00
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Общество
В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку
Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
Авто
GM-АвтоВАЗ получил новое название
Как отмечается в пресс-службе компании, «новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур Группы».
Тарантас Ньюс 16 апреля в 04:47
Шоу-бизнес
Незадолго до микроинсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Врачи диагностировали у 51-летней артистки микроинсульт. Буланову в срочном порядке определили в реанимацию. Там она пробыла несколько дней.
Вечерний курьер 05:25