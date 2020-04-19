В воскресенье, 19 апреля, журналисты агентства Bloomberg обратили внимание на то, что в России с начала марта банки выдали около 1 триллиона рублей наличных денег. Данные с начала месяца, приведенные со ссылкой на ЦБ РФ, превышают весь объем спроса на наличные в России за 2019-й год.

Bloomberg: спрос на наличные в РФ увеличивался после обращений Путина

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