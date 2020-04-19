Экономика

Piter.tvPiter.tvBloomberg: спрос на наличные в РФ увеличивался после обращений Путина

В воскресенье, 19 апреля, журналисты агентства Bloomberg обратили внимание на то, что в России с начала марта банки выдали около 1 триллиона рублей наличных денег. Данные с начала месяца, приведенные со ссылкой на ЦБ РФ, превышают весь объем спроса на наличные в России за 2019-й год.
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В США связали увеличение количества наличных у россиян с обращениями Путина

Lenta.ruвчера в 07:20

С начала марта в России банки выдали около триллиона рублей наличных — это больше чем за весь 2019 год

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Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

РИА Новостивчера в 14:26

Bloomberg: спрос на наличные в России увеличивался после обращений Путина

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Bloomberg: россияне сняли с карточек триллион рублей после обращения Путина по коронавирусу

URA.Ruвчера в 06:50
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Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
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Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
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Экономика

Вторая по величине авиакомпания Австралии обанкротилась из-за вируса

Вторая по величине авиакомпания Австралии, Virgin Australia, объявила о добровольном переходе во внешнее управление из-за проблем на фоне пандемии коронавируса.
РБК 21:48
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
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Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
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Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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Энергетика

Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США

Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
RT на русском 18:14
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
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Энергетика

Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»

С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна 17:49
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Общество

Правительство РФ оставило миллионы людей без пособий по безработице

«Правительство оставляет миллионы людей без источников существования в условиях, когда у них нет никаких финансовых запасов», — возмущен Шеин.
REGNUM 18 апреля в 03:47
Общество

Госдума приняла законопроект о цифровизации населения

Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели 11:08
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
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Политика

Трюдо намерен ужесточить контроль за ношением оружия после стрельбы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти вернуться к рассмотрению закона о контроле над огнестрельным оружием после стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, жертвами которой, по последним данным, стали 18 человек.
RT на русском 21:00
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
Сиб.фм 04:59
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Здоровье

В Бурятии число заразившихся коронавирусом выросло до 125 человек

Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на 10 человек и достигло 125, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 22:56
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Экономика

В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей.
RT на русском 19:34
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Кино

Премьера «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном отложена на осень 2021 года

ИА Красная Весна 14:39
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Финансы

Мегатрасса между Москвой и Петербургом потребует 1,7 триллиона рублей

Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна быть построена к 2026 году, потребует 1,7 триллиона рублей, 750 миллиардов рублей планируется выделить из госсредств.
Lenta.ru 21:22
Энергетика

Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений

Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия 15:28
Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
9
Общество

Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции

На следующей неделе медики возможно отметят "первые признаки выхода на плато" по коронавирусу.
РИА Новости Крым вчера в 08:15
3,9K
Политика

Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Белоруссии

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру советника госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии, сообщила пресс-служба Белого дома.
RT на русском 17:09
1
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
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Энергетика

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
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Общество

Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса

Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
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