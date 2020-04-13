Экономика

News.ruNews.ruРоссийские банки выдали рекордное число кредитов в марте 2020 года

Аналитическая компания Frank RG подсчитала сумму кредитов, которые были выданы российскими банками в марте 2020 года. Она достигла рекордных 920,6 миллиардов рублей. По данным ЦБ, темпы кредитования в рознице увеличились на 1,9%. Такой прирост не наблюдался в прошлом году ни разу.
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с чего всё началось

Российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению

В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля. Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.
РБКвчера в 13:17

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В марте банки выдали рекордное число кредитов

Российская газетавчера в 16:02

Российские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов

Газета.Ruвчера в 15:50

Россияне за месяц взяли кредитов почти на триллион. Это рекорд марта как минимум с 2013 года

Фонтанка.Рувчера в 13:57

Российские банки в марте выдали кредитов на рекордные 920,6 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 15:32

Россияне в марте взяли кредитов почти на триллион рублей

Эхо Москвывчера в 14:31

Россияне за март оформили кредиты на рекордную сумму

Комсомольская правдавчера в 15:33

Российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению

РБКвчера в 13:17
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