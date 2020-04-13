В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля. Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.

с чего всё началось

Аналитическая компания Frank RG подсчитала сумму кредитов, которые были выданы российскими банками в марте 2020 года. Она достигла рекордных 920,6 миллиардов рублей. По данным ЦБ, темпы кредитования в рознице увеличились на 1,9%. Такой прирост не наблюдался в прошлом году ни разу.

Российские банки выдали рекордное число кредитов в марте 2020 года

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