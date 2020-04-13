Экономика
Вести.RuРоссийские банки выдали в марте рекордное количество кредитов
Объем выданных розничных кредитов вырос в марте на 22% в годовом выражении до 920,6 миллиарда руб. Объем ипотечных кредитов увеличился на 15% до 329,3 миллиарда руб.
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с чего всё началось
В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля. Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.РБКвчера в 13:17
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Россияне за месяц взяли кредитов почти на триллион. Это рекорд марта как минимум с 2013 года
Фонтанка.Рувчера в 13:57
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Общество
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Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
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РИА Новости 04:28
Авто
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В ФИФА сомневаются, что в нынешнем году пройдут матчи сборных
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МЧС России отправит в Сербию средства защиты, в том числе комбинезоны, для борьбы с коронавирусом.
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Украинская община сравнила слова Турчинова о Крыме с болезнью
Глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина сравнила слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию с генетической болезнью.
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Общество
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На канале «Россия» начался показ сериала «Зулейха открывает глаза»
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Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
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Экономика
Приток иностранных инвестиций в Россию остановился
Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
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