Экономика

Вести.RuВести.RuРоссийские банки выдали в марте рекордное количество кредитов

Объем выданных розничных кредитов вырос в марте на 22% в годовом выражении до 920,6 миллиарда руб. Объем ипотечных кредитов увеличился на 15% до 329,3 миллиарда руб.
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с чего всё началось

Российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению

В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля. Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.
РБКвчера в 13:17

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В марте банки выдали рекордное число кредитов

Российская газетавчера в 16:02

Российские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов

Газета.Ruвчера в 15:50

Российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению

РБКвчера в 13:17

Российские банки в марте выдали кредитов на рекордные 920,6 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 15:32

Россияне в марте взяли кредитов почти на триллион рублей

Эхо Москвывчера в 14:31

Россияне за месяц взяли кредитов почти на триллион. Это рекорд марта как минимум с 2013 года

Фонтанка.Рувчера в 13:57

Россияне за март оформили кредиты на рекордную сумму

Комсомольская правдавчера в 15:33
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Происшествия

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля.
РБК 05:03
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Религия

РПЦ благословила верующих на самостоятельное освящение куличей

Газета.Ru 03:38
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Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
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Общество

Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский

Инвестбанкир Игорь Ложевский, входивший в совет директоров компании En+ Group, умер на 64-м году жизни.
РБК 04:40
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Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
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Экономика

В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Технологии

В TikTok нашли возможность публиковать ролики под чужими аккаунтами

Специалисты по кибербезопасности Талал Хадж Бакри (Talal Haj Bakry) и Томми Майск (Tommy Mysk) нашли возможность публиковать ролики под чужими аккаунтами в популярной социальной сети TikTok.
Live24 03:31
Общество

В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок

В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок, которые сейчас активно используются для защиты от коронавируса.
Дни24 вчера в 00:27
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Общество

Голикова назвала даты для решений об отмене карантина

Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз 12 апреля в 10:03
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Здоровье

В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей

Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
REGNUM 04:32
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Общество

Въезд в Вязьму перекрыли четырьмя блокпостами

В соответствии с изменениями, который губернатор Смоленской области внес в Указ «О введении режима повышенной готовности» с 18.00 12 апреля и до 30 апреля включительно ограничивается въезд и выезд на территорию Вяземского городского поселения.
Рабочий путь (г. Смоленск) 02:26
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Происшествия

СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
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Общество

«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты

Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС вчера в 19:33
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Общество

В Нижегородской области коронавирус выявили у 68 жителей

Диагноз COVID-19 за сутки поставлен еще 68 жителям Нижегородской области, количество заболевших приближается к 300, это объясняется большими объемами тестирования населения, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:28
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Авто

В России массово подорожали автомобили

Несмотря на снижение спроса на автомобили в России из-за коронавируса, все основные автопроизводители увеличили стоимость своих автомобилей к началу апреля.
Известия 03:27
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Общество

В Москве около 7 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся на дому

Около 7 тыс. человек лечатся от коронавирусной инфекции на дому в Москве.
ТАСС 04:29
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Футбол

В ФИФА сомневаются, что в нынешнем году пройдут матчи сборных

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни оценил вероятность возобновления матчей национальных команд.
Матч ТВ 00:32
Происшествия

В Усть-Куте затравили семью заболевшего коронавирусом ребенка

Жительница Усть-Кута с двумя детьми вернулась на родину с отдыха в Тайланде.
Shraibikus News вчера в 04:54
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Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

Оказывается, 15 лет назад Рыбин вложил деньги в детский спортивный комплекс. Правда оказалось, что он никому не нужен.
Uznayvse.ru вчера в 05:53
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Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
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Космос

Сверхзвуковой планер будет «серфить» на собственной ударной волне

Роди изменил геометрию летательного аппарата так, чтобы ударная волна проходила вдоль передней закругленной кромки судна и превращалась из разрушительной силы в силу созидающую.
Популярная механика 01:06
Музыка

Вятская филармония начала проводить концерты онлайн

Вятская филармония начала проводить концерты онлайн. 14 апреля пройдет первый из них.
Эхо Москвы в Кирове 05:05
Общество

МЧС России доставит в Сербию средства защиты от коронавируса

МЧС России отправит в Сербию средства защиты, в том числе комбинезоны, для борьбы с коронавирусом.
Известия 02:51
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Политика

Украинская община сравнила слова Турчинова о Крыме с болезнью

Глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина сравнила слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию с генетической болезнью.
РИА Новости 02:42
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Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
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Кино

На канале «Россия» начался показ сериала «Зулейха открывает глаза»

BFM.ru вчера в 21:09
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Общество

В Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1489, в Подмосковье 460 и Санкт-Петербурге - 121, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:33
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
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Общество

В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок

Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 01:37
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Экономика

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
РБК вчера в 11:32
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