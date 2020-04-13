Экономика
Вести.RuРоссийские банки выдали в марте рекордное количество кредитов
Объем выданных розничных кредитов вырос в марте на 22% в годовом выражении до 920,6 миллиарда руб. Объем ипотечных кредитов увеличился на 15% до 329,3 миллиарда руб.
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с чего всё началось
В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля. Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.РБКвчера в 13:17
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Россияне за месяц взяли кредитов почти на триллион. Это рекорд марта как минимум с 2013 года
Фонтанка.Рувчера в 13:57
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Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
Происшествия
В Ростовской области за сутки выявили еще 20 заболевших коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области продолжает увеличиваться. За сутки число инфицированных выросло на 20 человек.
Панорама Ростова-на-Дону 04:03
Авто
Раскрыли характеристики минивэна Volkswagen Viloran
Компания Volkswagen подготовила к старту продаж новый большой минивэн Volkswagen Viloran.
Новые автомобили вчера в 00:25
Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда 00:59
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Происшествия
Ещё восемь случаев заражения коронавирусом подтвердились в Хакасии
Абакан, 14 апреля 2020, 07:11 — REGNUM В Хакасии подтверждено ещё восемь случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:11
Культура
Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Piter.tv вчера в 04:00
Общество
Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным
Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru вчера в 04:41
Политика
В Конгрессе США заявили, что ВОЗ «прикрывает Китай»
Ранее стало известно, что Комитет сената США по внутренней безопасности начинает масштабное расследование причин возникновения и распространения коронавируса, а также роль в этом процессе Китая и Всемирной организации здравоохранения.
REGNUM 03:08
Происшествия
Семь новых случаев коронавируса зарегистрировано в Томской области
"Томская область – 15 (случаев заболевания, семь новых )", – следует из опубликованных на сайте данных.
РИА Томск 03:35
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12 апреля в 12:08
Происшествия
В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 01:59
Здоровье
Коронавирус подтвердили ещё у восьми человек в Свердловской области
В Свердловской области диагноз "коронавирусная инфекция" был подтверждён ещё у восьми человек.
Екатеринбург в эфире 04:09
Политика
Сенатор прокомментировал заявления Турчинова о возвращении Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал неадекватным прогноз экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию и заявил, что скорее Украина войдет в состав РФ, чем получит Республику назад.
РИА Новости вчера в 14:18
Гаджеты
Oppo представила новый флагманский смартфон Oppo Ace 2
Китайская новинка, как и прошлое поколение Oppo Reno Ace поддерживает 65 Вт быструю зарядку, а также беспроводную 40 Вт зарядную станцию.
Astera вчера в 12:01
Религия
РПЦ объяснила, как освятить куличи и пасху дома
В Московском патриархате предложили верующим в условиях карантина из-за коронавируса совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно в домашних условиях.
РИА Новости 03:26
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Армия и оружие
Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом
Речь идет, очевидно, о группах медицинских специалистов Минобороны РФ, которые уже несколько недель находятся в Италии и Сербии.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Экономика
Экономисты предложили российским властям выделить на поддержку граждан и бизнеса от 4 до 10 трлн рублей
Авторы доклада считают, что в 2020 году необходимо потратить как минимум половину Фонда национального благосостояния (4,5 триллиона рублей).
Дождь 04:39
Общество
В Самарской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Самара, 14 апреля 2020, 11:24 — REGNUM Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано на территории Самарской области.
REGNUM 04:24
Армия и оружие
Эксперт сравнил российский танк Т-90М «Прорыв» с зарубежными аналогами
Российский эксперт сравнил танк Т-90М "Прорыв" с зарубежными аналогами.
Piter.tv 01:40
Энергетика
Глава «Газпромнефти» назвал новую сделку ОПЕК+ необходимой
Глава "Газпромнефти" Александр Дюков в интервью газете "Коммерсант" заявил, что новая сделка ОПЕК+ была необходима в текущей ситуации на рынке энергоносителей.
Газета.Ru 02:17
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Коммерсантъ 04:21
Общество
Инвестбанкир Игорь Ложевский скоропостижно умер в Лондоне
Инвестиционный банкир, член совета директоров En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля в Лондоне от «непродолжительной болезни».
BFM.ru 04:22
Единоборства
Валуев ответил на критику Познера о своей работе в Госдуме
Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал слова известного телеведущего Владимира Познера, который заявил, что его полностью не устраивает работа бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе в нижней палате парламента.
Чемпионат 04:39
Кино
Джеймс Ганн: «пандемия не повлияет на выход „Отряда самоубийц“»
REGNUM вчера в 07:47
Происшествия
В Орловской области коронавирус выявили ещё у семи человек
Орел, 14 апреля 2020, 11:15 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:15
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20