Экономика
Вести.RuРоссийские банки выдали в марте рекордное количество кредитов
Объем выданных розничных кредитов вырос в марте на 22% в годовом выражении до 920,6 миллиарда руб. Объем ипотечных кредитов увеличился на 15% до 329,3 миллиарда руб.
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с чего всё началось
В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля. Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.РБКвчера в 13:17
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Россияне за месяц взяли кредитов почти на триллион. Это рекорд марта как минимум с 2013 года
Фонтанка.Рувчера в 13:57
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Армия и оружие
В Великобритании оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»
В британском издании «Daily Mail» заявили, что военные эксперты страны восхищаются российской снайперской винтовкой «Сумрак».
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В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
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Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле
По данным ФТС, в декабре 2019 года «Газпром» продавал газ Европе по 201 доллару за тысячу кубометров, в январе 2020-го — по 168 долларов, а в феврале — по 145 долларов.
Lenta.ru 05:38
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 07:18
Политика
Путин: пик заболеваемости коронавирусом в РФ не пройден
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в нашей стране пройден еще не был.
Мойка78 05:56
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Позже главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова прокомментировала ситуацию вокруг больницы.
Горобзор.ру 03:34
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В Подмосковье ограбили дом агента Евгения Малкина
В Московской области воры ограбили дом известного хоккейного агента Геннадия Ушакова, представляющего интересы российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
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Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке
В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
Политика
Москалькова доложила Путину о проделанной за год работе
Слово и Дело 02:42
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Турецкие военные начали разгон протестующих боевиков ХТШ в Идлибе
News.ru вчера в 04:34
Здоровье
В Красноярском крае зафиксирован 131 случай заражения коронавирусом
В Красноярском крае работает горячая линия по вопросам противодействия коронавирусу.
Городские новости. Красноярск 04:08
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Bloomberg раскрыл дизайн новых iPhone 12
Экономика сегодня 04:08
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Политика
Путин назвал ближайшие недели определяющими в ситуации с коронавирусом
Ближайшие недели в ситуации с коронавирусом в России станут во многом определяющими, заявил президент России Владимир Путин.
Взгляд.ру вчера в 09:10
Энергетика
Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»
Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости вчера в 16:06
Здоровье
В Саратовской области выздоровели 8 больных коронавирусом
В Саратовской области выздоровели 8 человек, болевших коронавирусом.
Регион 64 05:23
Происшествия
В Москве задержан подозреваемый в похищении студента
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемого в разбое и похищении человека, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Интерфакс 04:17
Экономика
Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению
Эксперты сходятся в том, что объемы антикризисной поддержки экономики нужно довести до 4 – 6% ВВП в консервативном сценарии или 8 – 10% в радикальном (по сравнению с объявленными мерами властей объемом не более 1,5% ВВП).
РБК 04:24
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз 12 апреля в 10:03
Общество
Правительство приостановило действие ограничений на торговлю масками
Правительство приостановило введение единого поставщика медицинских масок в России и действие ограничений на торговлю масками, следует из постановления кабмина от 13 апреля.
РИА Новости 06:01
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Политика
Лавров предостерег от попыток политизировать тему коронавируса
Москва призывает другие страны воздержаться от попыток политизировать тему коронавируса и действий Всемирной организации здравоохранения, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 05:36
Армия и оружие
В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
Экономика
Малый и средний бизнес получит налоговую отсрочку на год
Напомним, что ранее предприятиям малого и среднего бизнеса была предоставлена возможность по отсрочке уплаты всех налогов (за исключением НДС) и страховых взносов сроком на шесть месяцев.
Капитал страны 04:24
Происшествия
На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ
По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге США, которые начались в ночь на понедельник и продолжились днем, сообщает издание USA Today.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Футбол
Гендир «Ахмата»: у восьми игроков истекают контракты
У восьми футболистов "Ахмата" в конце мая заканчиваются контракты, но никто из них не против доиграть розыгрыш текущего чемпионата России, сказал РИА Новости генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
РИА Новости 05:32
Происшествия
В Ростовской области еще 20 человек за сутки заболели коронавирусом
По данным федерального оперштаба, 14 апреля в Ростовской области зарегистрировано 20 новых больных коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:50
Политика
Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы
Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17