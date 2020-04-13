В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля. Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.

с чего всё началось

Объем выданных розничных кредитов вырос в марте на 22% в годовом выражении до 920,6 миллиарда руб. Объем ипотечных кредитов увеличился на 15% до 329,3 миллиарда руб.

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