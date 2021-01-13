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Российские банки выступили против объяснения отказов в кредитах

Российские банки выступили против инициативы обязать их сообщать клиентам причины отказов в кредитах. Об этом в среду, 13 января, сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

Банки попросили депутатов не менять существующий порядок выдачи кредитов: участники рынка не хотят раскрывать клиентам причины отказов по заявкам, следует из письма Ассоциации банков России (есть у РБК) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
РБКвчера в 00:00
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Газета.Ru

Банки сочли объяснение клиентам причины отказа в займе бесполезным

Газета.Ruвчера в 11:42
RT на русском

Экономист прокомментировал идею раскрывать причины отказов в кредитах

RT на русскомвчера в 09:26
ТАСС

РБК: банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

ТАССвчера в 01:05
РИА Новости

РБК: банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

РИА Новостивчера в 05:22
URA.Ru

Банки не хотят раскрывать россиянам причину отказа в кредите

URA.Ruвчера в 01:29
Московский Комсомолец

Банки выступили против обязательного раскрытия причин отказа в кредите

Московский Комсомолецвчера в 10:02
РБК

Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

РБКвчера в 00:00
РК-Ньюс

Банки России выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

РК-Ньюсвчера в 04:13

Адвокат Трампа объяснил свои слова о поединке отсылкой к «Игре престолов»

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью The Hill сказал, что его заявление на митинге в Вашингтоне 6 января было отсылкой к сериалу «Игра престолов» и он не хотел подстрекать толпу к насилию.
РБКвчера в 14:22

Канадский генерал объяснил, почему Россия становится еще опаснее

По словам верховного военного командующего Канады, мир становится все более опасным в связи с ростом конкуренции великих держав со стороны России и Китая, а также из-за неуверенности американского руководства в сохранении союзов и формировании новых.
ПолитРоссия11 января в 10:37

Власти Казахстана заявили, что готовятся ужесточить карантин

Власти Казахстана рассматривают возможность ужесточения карантина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщила 13 января пресс-служба министерства здравоохранения республики.
ИА Красная Веснавчера в 12:59