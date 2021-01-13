Российские банки выступили против инициативы обязать их сообщать клиентам причины отказов в кредитах. Об этом в среду, 13 января, сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

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С чего всё началось Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах Банки попросили депутатов не менять существующий порядок выдачи кредитов: участники рынка не хотят раскрывать клиентам причины отказов по заявкам, следует из письма Ассоциации банков России (есть у РБК) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. РБК вчера в 00:00