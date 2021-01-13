Российские банки выступили против объяснения отказов в кредитах
Российские банки выступили против инициативы обязать их сообщать клиентам причины отказов в кредитах. Об этом в среду, 13 января, сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.В источнике
С чего всё началось
Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах
Банки попросили депутатов не менять существующий порядок выдачи кредитов: участники рынка не хотят раскрывать клиентам причины отказов по заявкам, следует из письма Ассоциации банков России (есть у РБК) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
РБКвчера в 00:00
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Банки выступили против обязательного раскрытия причин отказа в кредите
Московский Комсомолецвчера в 10:02