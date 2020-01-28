Прибыль банковского сектора в России в 2019 году увеличилась в 1,5 раза и составила 2 трлн рублей. Об этом во вторник, 28 января, сообщили в пресс-службе Центрального Банка РФ.

Российские банки за год увеличили прибыль в 1,7 раза

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