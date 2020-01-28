Финансы
АБНРоссийские банки за год увеличили прибыль в 1,7 раза
Прибыль банковского сектора в России в 2019 году увеличилась в 1,5 раза и составила 2 трлн рублей. Об этом во вторник, 28 января, сообщили в пресс-службе Центрального Банка РФ.
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Политика
Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Общество
Посольство установило связь со 177 россиянами в китайском Хубэе
Российское посольство в Пекине вышло на связь со 177 гражданами России, находящимися в китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса.
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Политика
Украинский завод купил у России алюминий для американских ракет
Украинское государственное предприятие "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" купит в России алюминий для производства ракет по заказу США.
Футбол
«МЮ» согласовал трансфер Бруну Фернандеша
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в чемпионате Англии, о чем сообщает авторитетное издание Record.
Футбол
«Милан» одержал пять побед подряд впервые за два года
"Милан" одержал пять побед подряд впервые с февраля 2018 года. В матче 1/4 финала Кубка Италии "россонери" обыграли "Торино".
Здоровье
Доктор Комаровский рассказал, насколько опасен коронавирус
В Крыму усилили меры по профилактике коронавируса >> Также китайский вирус не переходит в стадию хронического заболевания: если организм оказывается сильнее инфекции, то справляется с ней на пятый-седьмой день, в противном случае возникает летальный исход.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Здоровье
В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса
Эксперты из Китая рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса.
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Лестер» и вышла в финал Кубка лиги
В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Астон Вилла" победила "Лестер Сити" со счётом 2:1.
Общество
Российская авиакомпания приостановила полеты в Европу из-за коронавируса
Авиакомпании «Уральские авиалинии» приостановила прямые полеты в несколько стран Европы из-за коронавируса.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Политика
Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»
Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Хоккей
Первый гол Зайцева в сезоне НХЛ помог «Оттаве» обыграть «Баффало»
Происшествия
В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой
По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
Здоровье
В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом
Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
Армия и оружие
В США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет, - подчеркнул представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Экономика
Путин поинтересовался средней зарплатой в ЛУКОЙЛе
Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поинтересовался у главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова размером средней зарплаты в компании.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Здоровье
В Челябинске на карантин закрыли две школы
Из-за гриппа и ОРВИ учебный процесс приостановили в двух челябинских школах и более чем в 120 классах.