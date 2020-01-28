Финансы

АБНАБНРоссийские банки за год увеличили прибыль в 1,7 раза

Прибыль банковского сектора в России в 2019 году увеличилась в 1,5 раза и составила 2 трлн рублей. Об этом во вторник, 28 января, сообщили в пресс-службе Центрального Банка РФ.
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28 января. Главное за минуту

Банки.рувчера в 12:00

В 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза

Коммерсантъвчера в 07:31

ЦБ оценил прибыль российских банков в 2019 году

Rambler News Serviceвчера в 08:26

ЦБ РФ: Банки в 2019 году заработали 2 трлн рублей до вычета налогов

Российская газетавчера в 08:14

Почти четверть банковской прибыли оказалась «бумажной»

РБКвчера в 07:59

ЦБ рассказал об увеличении прибыли российских банков в 1,5 раза

ТАССвчера в 07:53

Российские банки за год увеличили прибыль в 1,7 раза

АБНвчера в 08:34
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Политика

Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 17:12
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Посольство установило связь со 177 россиянами в китайском Хубэе

Российское посольство в Пекине вышло на связь со 177 гражданами России, находящимися в китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса.
RT на русском вчера в 23:51
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Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
РБК вчера в 15:30
Политика

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Ореанда-Новости вчера в 13:20
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском вчера в 12:07
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

Украинский завод купил у России алюминий для американских ракет

Украинское государственное предприятие "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" купит в России алюминий для производства ракет по заказу США.
Труд вчера в 03:34
Футбол

«МЮ» согласовал трансфер Бруну Фернандеша

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в чемпионате Англии, о чем сообщает авторитетное издание Record.
ProstoProSport вчера в 14:44
Футбол

«Милан» одержал пять побед подряд впервые за два года

"Милан" одержал пять побед подряд впервые с февраля 2018 года. В матче 1/4 финала Кубка Италии "россонери" обыграли "Торино".
Газета.Ru вчера в 20:39
Здоровье

Доктор Комаровский рассказал, насколько опасен коронавирус

В Крыму усилили меры по профилактике коронавируса >> Также китайский вирус не переходит в стадию хронического заболевания: если организм оказывается сильнее инфекции, то справляется с ней на пятый-седьмой день, в противном случае возникает летальный исход.
РИА Новости Крым вчера в 12:13
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС вчера в 03:54
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости вчера в 07:16
Здоровье

В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса

Эксперты из Китая рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 08:47
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Lenta.ru вчера в 11:20
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Лестер» и вышла в финал Кубка лиги

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Астон Вилла" победила "Лестер Сити" со счётом 2:1.
Чемпионат вчера в 16:42
Общество

Российская авиакомпания приостановила полеты в Европу из-за коронавируса

Авиакомпании «Уральские авиалинии» приостановила прямые полеты в несколько стран Европы из-за коронавируса.
Lenta.ru 00:32
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Политика

Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»

Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
РБК вчера в 13:46
Хоккей

Первый гол Зайцева в сезоне НХЛ помог «Оттаве» обыграть «Баффало»

RT на русском 00:42
Происшествия

В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой

По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
REGNUM вчера в 23:45
Здоровье

В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом

Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
РИА Новости 00:30
Армия и оружие

В США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет, - подчеркнул представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Комсомольская правда 27 января в 13:22
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
Экономика

Путин поинтересовался средней зарплатой в ЛУКОЙЛе

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поинтересовался у главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова размером средней зарплаты в компании.
РБК вчера в 07:58
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
РБК вчера в 16:00
Здоровье

В Челябинске на карантин закрыли две школы

Из-за гриппа и ОРВИ учебный процесс приостановили в двух челябинских школах и более чем в 120 классах.
Эхо Москвы в Челябинске 00:21
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