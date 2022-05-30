Будьте в Плюсе

Российские банки за февраль-март снизили объем вложений в золото

Российские банки резко снизили объем запасов драгоценных металлов, пишет РБК
 со ссылкой на статистику ЦБ.
Lenta.ru
К 1 апреля остатки на соответствующих счетах составили 227,3 миллиарда рублей, что является минимальным с августа 2019 года показателем.
Московский Комсомолец
За февраль—март объем вложений в драгметаллы уменьшился на 20,2 млрд руб., или 17,2%, но в пересчете на физическое золото запасы снизились гораздо заметнее.
РБК
Остатки золота на балансах кредитных организаций резко уменьшились из-за активизации экспортных операций, пояснили РБК в крупных банках.
РБК

Подробнее о событии

В российских банках резко снизились золотые запасы
Московский Комсомолец03:56
Статистика ЦБ: запасы золота в банках упали на 20% за февраль—март 2022 года
РБК00:00
Самое цитируемое
Запасы золота в российских банках за февраль-март упали на 20%
Национальная служба новостей03:49
Запасы золота в российских банках сократились на 20%
RB.RU02:49
РБК: Запасы золота в российских банках за два месяца упали почти на четверть
Росбалт02:39
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Банки России сократили запасы золота на 20% за два месяца
Говорит Москва00:46
Российские банки за февраль-март снизили объем вложений в золото
Lenta.ru02:56

Интересное

В Москве началось голосование по выбору названия территории у посольства США

В Москве стартовало голосование на портале "Активный гражданин" по выбору названия для территории в Пресненском районе, прилегающей к комплексу зданий посольства США в РФ.
ТАСС01:30

Курский губернатор Старовойт сообщил об усилении мер безопасности на границе с Украиной

На границе Курской области с Украиной усилены меры безопасности — направлено дополнительное вооружение и личный состав, сообщил губернатор Роман Старовойт на оперативном совещании.
РИА Новости04:00

Президент США Байден показал большой палец возмущенной толпе во время визита в Техас

Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время поездки в начальную школу города Ювальде, штат Техас, где во вторник произошла стрельба.
РИА Новости03:02

Херсонские аграрии начали экспорт прошлого урожая зерновых в Россию

Замглавы ВГА добавил, что сейчас регион готовится к уборке озимых зерновых.
ТАСС00:51

Взрыв автомобиля в центре Мелитополя квалифицирован как теракт

Власти Мелитополя Запорожской области квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт.
RT на русском03:52

Экс-президент Украины Порошенко попросил Зеленского выпустить его за границу

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором попросил выпустить его из страны.
Lenta.ru03:51

Володин: с 1 июня в России на 10% повышаются пенсии неработающих пенсионеров

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, какие законы вступают в силу в России в июне 2022 года.
Газета.Ru02:44

«Ъ»: Минцифры ужесточит ответственность за утечку персональных данных клиентов

Министерство цифрового развития согласовало законопроект, в котором речь идет о взимании оборотных штрафов с компаний, допустивших утечку персональных данных своих клиентов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости01:26

Росстат: В России появились четыре города-миллионника

Последняя перепись показала, что за 11 лет численность населения увеличилась почти на 1,5 миллиона человек и теперь составляет порядка 147,2 миллиона человек.
Российская газета21:14

Тигран Кеосаян назвал Бориса Гребенщикова «сумасшедшим украинцем»

Боря Гребенщиков совсем сошел с ума. 12 миллионов где-то собрал украинцам. Твоя страна воюет, а ты украинец.
CT news02:04