Lenta.ruРоссийские банки за февраль-март снизили объем вложений в золотоРоссийские банки резко снизили объем запасов драгоценных металлов, пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ.Lenta.ruК 1 апреля остатки на соответствующих счетах составили 227,3 миллиарда рублей, что является минимальным с августа 2019 года показателем.Московский КомсомолецЗа февраль—март объем вложений в драгметаллы уменьшился на 20,2 млрд руб., или 17,2%, но в пересчете на физическое золото запасы снизились гораздо заметнее.РБКОстатки золота на балансах кредитных организаций резко уменьшились из-за активизации экспортных операций, пояснили РБК в крупных банках.РБКЧитать далееСвернутьНациональная служба новостейНациональная служба новостейРБКFrank MediaНовые ИзвестияГазета.RuИА Красная ВеснаInfinicaПодробнее о событииВ российских банках резко снизились золотые запасыМосковский Комсомолец03:56Статистика ЦБ: запасы золота в банках упали на 20% за февраль—март 2022 годаРБК00:00Самое цитируемоеЗапасы золота в российских банках за февраль-март упали на 20%Национальная служба новостей03:49Запасы золота в российских банках сократились на 20%RB.RU02:49РБК: Запасы золота в российских банках за два месяца упали почти на четвертьРосбалт02:39Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентБанки России сократили запасы золота на 20% за два месяцаГоворит Москва00:46Российские банки за февраль-март снизили объем вложений в золотоLenta.ru02:56Показать ещёОценить26Поделиться