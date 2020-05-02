Финансы
ФедералПрессРоссийские банки заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму
Отечественные банки в марте привлекли у ЦБ 3,19 триллиона рублей, обязательства перед регулятором увеличились почти на треть. Это рекордная сумма ежемесячных заимствований с декабря 2014 года.
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с чего всё началось
Для сравнения, в феврале только 11 банков наращивали обязательства перед ЦБ, в их числе не было системно значимых, а сумма новых заимствований не превышала 17,6 млрд руб. Зачем банкам понадобились средства Статистика показывает, что кредитные организации увеличивали обязательства перед ЦБ неравномерно, замечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.РБК03:01
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Российские банки взяли у ЦБ рекордные займы для поддержания работы во время рецессии
Экономика сегодня07:58
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:09, Ашберн
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