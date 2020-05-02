Для сравнения, в феврале только 11 банков наращивали обязательства перед ЦБ, в их числе не было системно значимых, а сумма новых заимствований не превышала 17,6 млрд руб. Зачем банкам понадобились средства Статистика показывает, что кредитные организации увеличивали обязательства перед ЦБ неравномерно, замечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

с чего всё началось

Отечественные банки в марте привлекли у ЦБ 3,19 триллиона рублей, обязательства перед регулятором увеличились почти на треть. Это рекордная сумма ежемесячных заимствований с декабря 2014 года.

Российские банки заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму

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