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REGNUM
REGNUM

Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов

Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь. Об этом 31 июля пишут «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Банки захотели списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Газета.Ru20:31
ТАСС

«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

ТАСС20:12
БИЗНЕС Online

Банки захотели списывать деньги со «спящих счетов» россиян

БИЗНЕС Online17:17
РЕН ТВ

Банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

РЕН ТВ18:52
URA.Ru

Банки захотели списывать деньги со старых счетов россиян

URA.Ru18:30
Известия

Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Известия18:30
Телеканал 360°

Банки предложили списывать деньги со «спящих счетов»

Телеканал 360°19:06
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Сериал «Хранители» стал лидером по числу номинаций на премию «Эмми»

Как сообщает ToDay News Ufa, сразу же за сериалом «Хранители» будет идти проект от компании Amazon «Удивительная миссис Мейзел», который имеет целых двадцать номинаций: кроме того, данный проект также претендует на награду за лучший комедийный сериал.
Сериал «Хранители» стал лидером по числу номинаций на премию «Эмми»
ToDay News Ufa29 июля в 11:09
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НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
Lenta.ru18:09
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МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии

Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости18:39
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Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей

Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
Газета.Ruвчера в 14:22
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В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с «Русалом» в «Норникеле»

Отношения между акционерами ГМК «Норильский никель» ухудшились, заявил в интервью Bloomberg генеральный директор и председатель правления холдинга «Интеррос» (ему принадлежит 34,6% акций «Норникеля») Сергей Батехин.
Коммерсантъ17:21
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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru29 июля в 07:00
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