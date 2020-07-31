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REGNUM
REGNUM

Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов

Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь. Об этом 31 июля пишут «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известия17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

РЕН ТВ18:52
ТАСС

«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

ТАСС20:12
Телеканал 360°

Банки предложили списывать деньги со «спящих счетов»

Телеканал 360°19:06
Газета.Ru

Банки захотели списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Газета.Ru20:31
URA.Ru

Банки захотели списывать деньги со старых счетов россиян

URA.Ru18:30
Известия

Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Известия18:30
БИЗНЕС Online

Банки захотели списывать деньги со «спящих счетов» россиян

БИЗНЕС Online17:17

Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будут возвращены от 5 до 15 тыс. руб, в зависимости от стоимости поездки.
Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России
РБК17:18
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Польские СМИ оценили мощь российского «Спрута-СДМ1»

Российская самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», которую Индия собирается закупить у России, по мнению польского издания Defence24, может эффективно противостоять боевой технике потенциального противника.
Известия23:08

МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии

Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости18:39
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Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости23:29

Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа

Министр спорта РФ Олег Матыцин отправил письмо руководству Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), отметив, что до 15 августа на счет организации будет перечислено 5 млн долларов.
Советский спортвчера в 12:10

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия19:35
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactorвчера в 07:41
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В Якутии разрешена работа общепита, но не в торговых центрах

С 1 августа деятельность ресторанов, кафе разрешена при наличии отдельного входа с улицы и при условии расстановки столов на расстоянии не менее двух метров, одновременного обслуживания посетителей не более 50% вместимости зала и режиме работы 8:00 до 00.00 часов.
REGNUM23:18