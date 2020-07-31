Экономика

REGNUMREGNUMРоссийские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов

Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь. Об этом 31 июля пишут «Известия».
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Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известия17:01

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Банки захотели списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Газета.Ru20:31

Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Известия18:30

Банки предложили списывать деньги со «спящих счетов»

Телеканал 360°19:06

Банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

РЕН ТВ18:52

Банки захотели списывать деньги со старых счетов россиян

URA.Ru18:30

«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

ТАСС20:12

Банки захотели списывать деньги со «спящих счетов» россиян

БИЗНЕС Online17:17
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Общество

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Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

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РИА Новости 28 июля в 01:52
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Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

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РБК 16:05
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Политика

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Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

Lenta.ru 18:09
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Политика

США ввели новые санкции против военных программ Ирана

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ.
РБК 19:46
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Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
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Политика

Пушков заявил о желании Польши выйти к Черному морю с помощью Украины

Пушков убежден, что с помощью Литвы и Украины Варшава намерена выйти к Черному морю.
Аргументы и Факты 22:23
Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия вчера в 12:26
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Политика

В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru 03:59
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Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремову до 22 января 2021 года

МР7.ру 09:46
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Политика

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Rambler News Service 15:03
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
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Технологии

В Роскосмосе заявили, что спутники «Марафон» помогут в поиске людей

Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах.
ТАСС 18:49
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Политика

В ЦИК проверили депутатов Госдумы на двойное гражданство

Lenta.ru 07:58
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Политика

Что известно о 33 задержанных в Белоруссии россиянах

Согласно сообщению агентства БелТА, в ночь на 29 июля под Минском задержаны «32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера», еще один задержан «на юге страны».
Коммерсантъ вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Старшая дочь Валерия Меладзе Инга закрутила новый роман после развода

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Карпович может сняться в «Мажоре» с Прилучным вместо Разумовской

Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный.
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Политика

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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
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Общество

«Роснефть» переведет часть сотрудников на сокращенную рабочую неделю

«Роснефть» с 1 октября временно переведет некоторых сотрудников на сокращенную рабочую неделю.
Forbes 28 июля в 11:28
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Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Экономика

Apple объявила о росте квартальной выручки на 11%

Вашингтон, 31 июля 2020, 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.
REGNUM 18:55
Политика

Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
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Происшествия

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 02:48
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

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РИА Новости 17:12
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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