Экономика
РИА НовостиВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%
ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%, этого произошло в Барнауле, сообщила пресс-служба банка в понедельник. В четверг президент России Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках.
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Авто
Под налог на роскошь попадает все больше недорогих авто. Полный список
Российские власти ежегодно расширяют список авто, попадающих под налог на роскошь. Сейчас в него входит 1300 машин.
EAOmedia.ru 19:10
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Общество
«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно
В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций.
Коммерсантъ 09:16
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Энергетика
Медведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".
Комсомольская правда 17:11
Общество
В России предложили возобновить работу школ и детсадов
В России могут возобновить свою работу закрытые из-за коронавируса школы и детские сады, считает заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов.
9111.ru 14:18
Политика
Власти США испытывали биологическое оружие на населении
Еще с 1950 года власти США проводили испытания биологического оружия. Первая операция была названа «Си-Спрей».
ToDay News Ufa 12:02
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Футбол
«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» из-за смерти воспитанника
Мадридский "Реал" выразил соболезнования столичному "Локомотиву" из-за смерти воспитанника Иннокентия Самохвалова.
Газета.Ru 17:45
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг, сообщает ГТРК "Алания".
РИА Новости 08:05
Экономика
Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных
Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
Российская газета 17:01
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
Экономика
Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
РБК 17:37
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Энергетика
Нефтяники начали продавать бензин в убыток
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
Сиб.фм 04:59
Финансы
Биржевой курс евро вплотную приблизился к 82 рублям
Курс американского доллара расчетами «завтра» вырос до 75,55 рубля (на 1,56), курс евро — до 81,99 (на 1,62 рубля).
Аргументы и Факты 19:36
Политика
В РПЦ предложили симметрично ответить на снос памятника Коневу в Праге
Митрополит Иларион предложил ответные действия на демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге.
Телеканал 360° вчера в 09:07
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 15:39
Происшествия
Число жертв массового убийства в Канаде возросло
Оттава, 20 апреля 2020, 23:13 — REGNUM Число жертв массового убийства в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек, 20 апреля сообщает агентство Associated Press.
REGNUM 16:13