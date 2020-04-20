Экономика
РИА НовостиВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%
ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%, этого произошло в Барнауле, сообщила пресс-служба банка в понедельник. В четверг президент России Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках.
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Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Финансы
Рубль обвалился к доллару и евро из-за дешевой нефти
Утром 20 апреля рубль обвалился к доллару и евро на фоне упавших цен на нефть.
Московский Комсомолец 03:52
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Экономика
Ставки инвесторов на обвал рынка США достигли рекорда с января 2016 года
Газета приводит цифры исследовательской компании S3 Partners, согласно которым на прошлой неделе короткие позиции в биржевом фонде SPDR S&P 500 Trust (отслеживает акции индекса крупнейших компаний США S&P 500) составили $68,1 млрд.
РБК 05:09
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Происшествия
В Уфе отменен первый российский штраф за нарушение самоизоляции
Мировой судья признала гражданина нарушившим указ главы Башкирии от 31 марта, которым вводился режим так называемой всеобщей самоизоляции, поскольку тот находился «в общественном месте без справки от работодателя».
Коммерсантъ 07:30
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Политика
Путин посоветовался с экспертами на тему ситуации с коронавирусом
Актуальная информация по ситуации с коронавирусом в России и мире доступна на портале стопкоронавирус.рф Телефон "горячей линии": 8 (800) 2000-112 Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Москве 60 переболевших коронавирусом пациентов стали донорами плазмы.
ГЛАС.RU 09:25
Происшествия
Жителя Черкесска заподозрили в убийстве женщины с двумя детьми
Следователи заподозрили жителя Черкесска в убийстве женщины и двоих детей в Карачаево-Черкессии, сообщает Следственный комитет РФ.
РИА Новости 11:36
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа
РИА Новости 11:05
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Игры
Разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут
Издание IGN опубликовало свежий ролик из серии Developers React to Speedrun, в котором разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут.
Игромания.ру 04:04
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Происшествия
Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
Здоровье
Больницу с зараженными коронавирусом посетил Кадыров
Пресс-служба Чеченской Республики опубликовала фотографии, сделанные во время посещения Рамзаном Кадыровым больницы в Грозном.
Live24 07:25
Общество
В Москве составили более 17 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
С начала действия режима повышенной готовности в Москве составлено более 17 тыс. протоколов на 70 млн рублей за нарушение введённых мер.
RT на русском 12:06
Общество
Треть россиян высказалась за перенос майских праздников
Больше 30% россиян поддерживают перенос выходных с майских праздников на другое время.
Московская перспектива 07:54
Игры
Для Xbox One X выпустят аксессуары в стиле Cyberpunk 2077
Компания Microsoft представила бандл Xbox One X с Cyberpunk 2077 и аксессуары к консоли, которые выполнены в стиле игры.
CyberSport.ru 10:20
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Кампания «НЕТ» проведет онлайн-митинг против обнуления сроков Путина
Общественная кампания "НЕТ" анонсировала онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию, сообщается на страницах кампании в соцсетях.
ЗакC.Ру 11:30
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru 09:30
Культура
Меган Маркл даст первое телеинтервью после возвращения в США
Inc-news.ru вчера в 14:34