Экономика
Lenta.ruРоссийские банки запустили анонсированную Путиным льготную ипотеку
Несколько российских банков с 20 апреля начали принимать заявки от граждан, желающих получить ипотеку под 6,5 процента годовых в рамках программы льготного жилищного кредитования. Это следует из сообщений, опубликованных на сайтах кредитных организаций.
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Общество
Житель Воронежа на самоизоляции выиграл в лотерею 8 миллионов рублей
MedikForum.ru 10:33
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Общество
В Ростове начали выдавать новые пропуска
Жителям Ростова понадобятся новые пропуска сотрудникам предприятий, которые продолжают работу во время эпидемии.
ФедералПресс 02:21
Армия и оружие
Белорусские власти отказались отменить парад 9 мая
Парад на День Победы в Москве 9 мая отменён решением президента Владимира Путина.
REGNUM 08:29
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка назвала победы учениц Тутберидзе одноразовыми
Олимпийская чемпионка 1972 года по фигурному катанию Беатрис Шуба раскритиковала систему подготовки российского специалиста Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 11:29
Здоровье
Заразившимся на работе врачам Петербурга выплатят по 300 тысяч рублей
Медики, заразившиеся китайским коронавирусом во время осуществления своей деятельности, получат компенсацию в размере 300 тысяч рублей.
Народные новости 06:32
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru 09:01
Общество
Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:03
Происшествия
Жителя Черкесска заподозрили в убийстве женщины с двумя детьми
Следователи заподозрили жителя Черкесска в убийстве женщины и двоих детей в Карачаево-Черкессии, сообщает Следственный комитет РФ.
РИА Новости 11:36
Общество
Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 18 апреля в 10:15
Общество
Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе
Кавказский узел 11:01
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Футбол
Селюк – о Смолове: Испортил репутацию российских футболистов в Испании
Напомним, Смолов в начале апреля самовольно покинул расположение Сельты и транзитом через Белоруссию вернулся в Москву.
Советский спорт 07:57
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Общество
Курсантов ВМА массово тестируют на коронавирус
Вечером 12 апреля курсантов вновь заселили в общежитие Академии, так как необходимо продолжать репетиции парада — так им объявили.
МР7.ру вчера в 11:13
Происшествия
Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
Общество
Верховный суд протестирует проведение заседаний в онлайн-режиме
«Развитие дистанционного участия должно способствовать уменьшению рисков распространения инфекции», - поясняют в пресс-службе Верховного суда решение выйти в онлайн.
Эхо Москвы 11:22
Общество
Камеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции
Камеры видеонаблюдения в Москве за минувшие выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции.
Российская газета 11:51
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Транспорт
Москвичи смогут проверять привязку «Тройки» к цифровому пропуску
Жители Москвы теперь смогут проверить, привязана ли карта «Тройка» к цифровому пропуску на транспортном портале города.
Известия 05:01
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18