Российские банки запустили перевод зарплат по номеру телефона
В России нашли способ побороть зарплатное рабство. В системе быстрых платежей (СБП) российских банков полномасштабно начал работать новый сервис — переводы от компаний в адрес физических лиц.В источнике
С чего всё началось
Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона
Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБКвчера в 16:13
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