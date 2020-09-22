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Lenta.ru
Lenta.ru

Российские банки запустили перевод зарплат по номеру телефона

В России нашли способ побороть зарплатное рабство. В системе быстрых платежей (СБП) российских банков полномасштабно начал работать новый сервис — переводы от компаний в адрес физических лиц.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБКвчера в 16:13
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские банки запустили перевод зарплат по номеру телефона

Lenta.ru21:50
URA.Ru

В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

URA.Ru19:52
Дождь

Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

Дождь17:25
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия19:15
Octagon.Media

В России начали выплачивать зарплату по номеру телефона

Octagon.Mediaвчера в 16:59
РБК

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

РБКвчера в 16:13
Коммерсантъ

Зарплаты тестируют СБП

Коммерсантъвчера в 15:53

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья
РБКвчера в 04:15
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В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса
RT на русскомвчера в 10:39
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NBC: В США задержали подозреваемого в отправке яда Трампу

СМИ со ссылкой на источник в федеральных правоохранительных органах США сообщили, что на границе с Канадой задержан подозреваемый в отправке посылки президенту Дональду Трампу с рицином – сильнодействующим ядом.
Аргументы неделивчера в 00:48
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Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостей19 сентября в 18:35
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В Китае заканчиваются запасы свинины

По оценкам компании, запасы замороженной свинины в стране в период с сентября 2019 года по август 2020 года сократились на 452 тыс. тонн, и сейчас в резервах Китая осталось менее 100 тыс. тонн этого мяса.
Коммерсантъвчера в 08:27

Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством

Проведенная по просьбе защиты экспертиза травм Максима Марцинкевича ("Тесак") по фотографии исключает версию о том, что националист мог покончить с собой, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
РИА Новостивчера в 04:32
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Мировые рынки накрыла вторая волна

Столь дружно и стремительно европейские индексы не снижались более трех месяцев: 11 июня ФРС ухудшила оценку роста ВВП США, что в сочетании с усилившимися рисками второй волны коронавируса спровоцировало падение мировых и европейских индексов на 4–7%, а также ранее, в марте, когда на фоне всеобщего карантина и ожидания мировой рецессии падение индексов достигало 4–11% в день.
Коммерсантъвчера в 14:59