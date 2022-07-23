ПРАЙМРоссийские банки заявили о готовности постепенно снижать ставки по ипотекеВслед за решением ЦБ крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — анонсировали снижение ставок по ипотеке на 0,6 процентного пункта с 26 и 25 июля соответственно.РИА НовостиВчера Банк России неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до восьми процентов годовых.РИА НовостиВ Альфа-банке тем временем сразу после решения ЦБ заявили, что улучшили условия по такому кредитованию.РИА Новости"Банк "Зенит" в ближайшее время снизит ставки по всем программам розничного кредитования, включая ипотеку, потребительские и автокредиты", — рассказала зампред правления кредитной организации Наталья Тутова.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЦентр Градостроительного Развития (CUD.NEWS)Центр Градостроительного Развития (CUD.NEWS)Газета.RuФАНInfinicaПрофильНТВЭкономика сегодняНовые ИзвестияРамблерПодробнее о событии«РИА Новости»: российские банки снизят ставки по вкладам на 1–1,5%Коммерсантъвчера в 04:32Российские банки готовы постепенно снижать ставки по ипотекеРИА Новостивчера в 23:03Самое цитируемоеБанки снизят ставки по вкладам после изменения ставки ЦБРамблервчера в 03:57Российские банки сообщили об удешевлении ипотеки после решения ЦБ по ключевой ставкеГазета.Ru22 июля в 06:36Российские банки готовы снизить ставки по кредитам и ипотекеПрофильвчера в 23:34Российские банки заявили о готовности постепенно снижать ставки по ипотекеПРАЙМвчера в 23:02Эксперт: банки снизят ставки по ипотеке в течение недели на фоне изменения ставки ЦБТАСС22 июля в 07:21Банки РФ в ближайшее время снизят ставки по вкладам на 1-1,5 п.пFinam.Ruвчера в 02:30Показать ещёОценить5Поделиться