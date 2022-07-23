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Российские банки заявили о готовности постепенно снижать ставки по ипотеке

Вслед за решением ЦБ крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — анонсировали снижение ставок по ипотеке на 0,6 процентного пункта с 26 и 25 июля соответственно.
РИА Новости
Вчера Банк России неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до восьми процентов годовых.
РИА Новости
В Альфа-банке тем временем сразу после решения ЦБ заявили, что улучшили условия по такому кредитованию.
РИА Новости
"Банк "Зенит" в ближайшее время снизит ставки по всем программам розничного кредитования, включая ипотеку, потребительские и автокредиты", — рассказала зампред правления кредитной организации Наталья Тутова.
РИА Новости

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