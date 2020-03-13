Общество
Discover24Российские банкноты защитили от коронавируса
Представители «Гознака» сообщили о том, что при печатании российских банкнот используются особые антисептические средства, которые защищают их от любых микробов и вирусов, включая китайский коронавирус.
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с чего всё началось
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, поэтому защищены от вирусов и микробов, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя банкнот — "Гознака".РИА Новостивчера в 23:34
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