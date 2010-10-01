Международный союз биатлонистов (IBU) официально аннулировал результаты Маргариты Васильевой начиная с 4 февраля этого года, что приведет к сокращению квоты женской команды России в Кубке мира сезона-2019/20.

с чего всё началось

Международный союз биатлонистов после дисквалификации россиянки Маргариты Васильевой аннулировал ее результаты в международных соревнованиях начиная с 4 февраля 2019 года.

Спорт день за днем

Дело Васильевой. Сборная России лишилась квоты в Кубке мира

Происшествия 15 человек погибли после прорыва дамбы в Красноярском крае 15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Политика Минэнерго США отказалось предоставить документы для импичмента Трампа Министерство энергетики США отказалось предоставить конгрессменам документы, необходимые для расследования в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.

Происшествия Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян вновь стала мамой Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Происшествия В Каменске-Уральском простились с убитой Ксенией Каторгиной Сотни людей пришли 18 октября к церкви в Каменске-Уральском, чтобы попрощаться с 27-летней Ксенией, которую жестоко убили из-за автомашины.

Шоу-бизнес 64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.

Кино Популярность «Джокера» в мировом прокате обошла США Фильм Тодда Филлипса «Джокер» оказался более популярным на международном рынке, чем в Соединенных Штатах.

Происшествия В Петербурге обрушился строящийся паркинг Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Происшествия Екатерина Гордон попала в ДТП накануне собственного дня рождения Журналистка Екатерина Гордон оказалась участницей серьезного ДТП накануне собственного дня рождения.

Общество Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.

Политика Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.

Экономика Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян Рост реальных доходов россиян, зафиксированный Росстатом, был вызван двумя главными факторами — замедлением инфляции и темпов увеличения потребительского кредитования, заявил в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Общество Концерт Little Big в Калининграде отменяют из-за активиста Концерт российской музыкальной группы Little Big в Калининграде могут отметить из-за активиста благотворительного фонда, который призвал запретить музыкальное шоу.

Общество Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.

Политика Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена В настоящий момент иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.

Экономика Титов предложил провести налоговую амнистию для малого бизнеса Для субъектов малого бизнеса нужно провести налоговую амнистию, чтобы вывести предпринимателей из тени, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателе Борис Титов.

Космос Hubble показал «портал в другое измерение» Ученые даже сравнивают ее с "зияющим порталом в другое измерение". Однако на самом деле эта спиральная галактика является довольно обычной.

Происшествия В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Политика Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Шоу-бизнес Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.