Спорт
Вести.RuДело Васильевой. Сборная России лишилась квоты в Кубке мира
Международный союз биатлонистов после дисквалификации россиянки Маргариты Васильевой аннулировал ее результаты в международных соревнованиях начиная с 4 февраля 2019 года.
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Международный союз биатлонистов (IBU) официально аннулировал результаты Маргариты Васильевой начиная с 4 февраля этого года, что приведет к сокращению квоты женской команды России в Кубке мира сезона-2019/20.ТАСС Спорт06:04
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