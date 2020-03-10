Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 10,150% до 2443,39 п.п. на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса. Индекс РТС обрушился на 15,03% до 1069,43 п.п.

Индексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

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