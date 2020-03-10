Экономика
КоммерсантъИндексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов
Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 10,150% до 2443,39 п.п. на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса. Индекс РТС обрушился на 15,03% до 1069,43 п.п.
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Политика
В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах
Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
Происшествия
В Италии из-за борьбы с коронавирусом начались тюремные бунты
В Италии запрет на свидания с родственниками и другие ограничения из-за коронавируса привели к тюремным бунтам, пишет газета Corriere della Sera.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Футбол
Испанец Капаррос возглавил сборную Армении
Как сообщает официальный сайт федерации, руководить сборной будет 64-летний испанский специалист Хоакин Капаррос, последним местом работы которого была «Севилья» в 2018–2019 годах.
Политика
Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая
Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Экономика
ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
Экономика
Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
Общество
Власти Италии посадили на карантин всю страну
На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
Происшествия
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Финансы
Рубль в начале дня упал вслед за нефтью
Рубль показывает минимальные отметки вслед за нефтью, обвалившейся за выходные ниже 35 долларов за баррель.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Экономика
Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты
В министерстве сельского хозяйства Российской Федерации прокомментировали возможность повышения стоимости основных видов продовольственной продукции из-за резкого повышения курса доллара и евро по отношению к рублю.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Армия и оружие
Российский корабль замечен у базы ВМС США
Большой разведывательный корабль "Прибалтика" движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.
Армия и оружие
Турков обвиняют в уничтожении поддельного тульского ЗРПК «Панцирь-С1»
Турки могли уничтожить ненастоящий ЗРПК "Панцирь-С1", а лишь плохо сделанную копию.
Общество
Кадыров наградил дочь медалью после модного показа в Париже
Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою дочь Айшат после участия в парижской Неделе моды.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Энергетика
«Расплачиваться будут простые россияне»: Олег Шеин разнес власти за обвал нефти и рубля
Расплачиваться будут простые россияне Как бы там ни было, но все эти процессы больше не выглядят как достойное оправдание для российских властей за резко обрушившийся рубль.
Общество
Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Общество
Длинные выходные ждут россиян в мае
В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Биатлон
Аликин: Если Норицын и Хованцев не способны омолодить команду, пусть попробуют другие
Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин выразил мнение, что нынешнему тренерскому штабу команды необходимы изменения.