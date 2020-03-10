Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 10,150% до 2443,39 п.п. на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса. Индекс РТС обрушился на 15,03% до 1069,43 п.п.
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Панические прогнозы не подтвердились. Российский рынок отыгрывает часть потерь

ТАСС05:39

Индекс Мосбиржи рухнул на открытии торгов

Взгляд.ру03:25

Индекс Мосбиржи обвалится ниже 2600 пунктов

ПРАЙМ02:35

Индексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

Коммерсантъ03:06

Российский рынок акций рухнул на открытии торгов

РЕН ТВ03:05

Индекс Мосбиржи обвалился на 10% после выхода России из сделки ОПЕК+

РБК03:01

Торги на Московской бирже начались с обвала рубля

Ведомости03:07
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Политика

В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах

Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
РБК 05:21
Происшествия

В Италии из-за борьбы с коронавирусом начались тюремные бунты

В Италии запрет на свидания с родственниками и другие ограничения из-за коронавируса привели к тюремным бунтам, пишет газета Corriere della Sera.
Росбалт вчера в 19:40
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Футбол

Испанец Капаррос возглавил сборную Армении

Как сообщает официальный сайт федерации, руководить сборной будет 64-летний испанский специалист Хоакин Капаррос, последним местом работы которого была «Севилья» в 2018–2019 годах.
Матч ТВ 05:36
Политика

Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая

Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций.
Коммерсантъ 05:32
Происшествия

На Украине забросали камнями поезд в Москву

На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Lenta.ru 05:35
Экономика

ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
Известия 03:58
Экономика

Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
РБК 04:35
Общество

Власти Италии посадили на карантин всю страну

На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
Российская газета вчера в 17:13
Происшествия

В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных

РИА Новости вчера в 23:11
Политика

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости вчера в 18:27
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Финансы

Рубль в начале дня упал вслед за нефтью

Рубль показывает минимальные отметки вслед за нефтью, обвалившейся за выходные ниже 35 долларов за баррель.
РИА Новости 03:21
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями

Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
НТВ 01:50
Экономика

Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты

В министерстве сельского хозяйства Российской Федерации прокомментировали возможность повышения стоимости основных видов продовольственной продукции из-за резкого повышения курса доллара и евро по отношению к рублю.
Городовой 03:57
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

РБК 00:56
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Армия и оружие

Российский корабль замечен у базы ВМС США

Большой разведывательный корабль "Прибалтика" движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.
Газета.Ru вчера в 16:47
Происшествия

Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате

РИА Новости 04:36
Армия и оружие

Турков обвиняют в уничтожении поддельного тульского ЗРПК «Панцирь-С1»

Турки могли уничтожить ненастоящий ЗРПК "Панцирь-С1", а лишь плохо сделанную копию.
Тульская служба новостей 04:01
Общество

Кадыров наградил дочь медалью после модного показа в Париже

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою дочь Айшат после участия в парижской Неделе моды.
Lenta.ru 05:32
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания 08 марта в 10:59
Энергетика

«Расплачиваться будут простые россияне»: Олег Шеин разнес власти за обвал нефти и рубля

Расплачиваться будут простые россияне Как бы там ни было, но все эти процессы больше не выглядят как достойное оправдание для российских властей за резко обрушившийся рубль.
Век 03:38
Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Ведомости вчера в 21:18
Общество

В Москву вернутся арктический холод и снег

В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Мослента вчера в 07:10
Общество

Длинные выходные ждут россиян в мае

В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Экономика

В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам

Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Piter.tv вчера в 13:44
Биатлон

Аликин: Если Норицын и Хованцев не способны омолодить команду, пусть попробуют другие

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин выразил мнение, что нынешнему тренерскому штабу команды необходимы изменения.
Нева Спорт 02:26
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