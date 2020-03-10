Российский рынок ценных бумаг на открытии торгов рухнул вслед за обвалом нефтяных котировок. Падение индекса РТС в моменте составляло 16%, он находился ниже 1060 пунктов, что является минимальным значением с января 2019 года. Падение индекса Мосбиржи в начале торгов достигало 10%.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Энергетика Цены на нефть выросли на 7% после рекордного падения Цены на нефть во вторник отыгрывают некоторые понесенные днем ранее потери из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+, фьючерсы на Brent дорожали на 7%, приближаясь к 37 долларам за баррель.

Общество Определен минимум ставки аренды квартиры в Москве В марте 2020-го минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составляет 23 тысячи рублей в месяц, определили аналитики агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

Общество Титов сообщил Мишустину об опасности нового КоАП для малого бизнеса Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором сообщает о рисках для развития малого бизнеса в случае принятия нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Общество Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.

Политика В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.

Политика Конституционная поправка о детях будет скорректирована Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".

Политика В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.

Финансы На фоне мировой паники Банк России начинает продажу валюты "Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила", — сообщается в заявлении регулятора.

Политика Путин назвал чушью слова Зеленского об Освенциме 27 января украинский лидер во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.

Общество В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.