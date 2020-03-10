Финансы

АБНАБНРоссийский рынок акций рухнул после обвала нефти

Российский рынок ценных бумаг на открытии торгов рухнул вслед за обвалом нефтяных котировок. Падение индекса РТС в моменте составляло 16%, он находился ниже 1060 пунктов, что является минимальным значением с января 2019 года. Падение индекса Мосбиржи в начале торгов достигало 10%.
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Российский фондовый рынок рухнул после обвала нефтяных котировок

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Торги на Московской бирже открылись падением рубля

Дождь03:13

Все падает. На Московской бирже ожидаемый обвал

Фонтанка.Ру03:29

Российский рынок акций на открытии торгов рухнул после обвала нефтяных котировок

Известия03:19

Рынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%

РИА Новости03:39

Московская биржа на открытии рухнула

Говорит Москва03:07

Стоимость доллара превысила 72 рубля на открытии торгов

Коммерсантъ03:13
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В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции

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В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
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Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.
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Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад

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На фоне мировой паники Банк России начинает продажу валюты

"Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила", — сообщается в заявлении регулятора.
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В Италии ограничили передвижение граждан по стране из-за коронавируса

В Италии ограничили передвижение граждан по стране.
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Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
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О компании "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
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Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию.
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Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

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