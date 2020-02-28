Экономика
ИнтерфаксРоссийские биржевые индексы упали на 4,1-4,7% на открытии торгов
К 10:01 индекс МосБиржи упал на 4,7%, до 2780,09 пункта, индекс РТС упал на 4,1%, до 1329,32 пункта. Цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 8,3%. Доллар подорожал на 96 копеек до 66,97 рубля.
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с чего всё началось
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.РИА Новости27 февраля в 11:46
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Индекс РТС на Московской бирже падает более чем на 7%, индекс Московской биржи на 5%
Эхо Москвывчера в 05:30
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