Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийские биржевые индексы упали на 4,1-4,7% на открытии торгов

К 10:01 индекс МосБиржи упал на 4,7%, до 2780,09 пункта, индекс РТС упал на 4,1%, до 1329,32 пункта. Цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 8,3%. Доллар подорожал на 96 копеек до 66,97 рубля.
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Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новости27 февраля в 11:46

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Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБКвчера в 12:06

Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на 3,8-4,7%

Взгляд.рувчера в 02:10

Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с сентября 2019 года

РИА Новостивчера в 05:10

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ПРАЙМвчера в 11:22

Индекс РТС на Московской бирже падает более чем на 7%, индекс Московской биржи на 5%

Эхо Москвывчера в 05:30

Индексы РТС и Мосбиржи ускорили снижение из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 06:45

Рынок акций завершил неделю и февраль обвалом на рекордных оборотах МосБиржи

Интерфаксвчера в 11:27
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Происшествия

В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей

РИА Новости 01:47
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Блогер сообщила о гибели мужа после ЧП в банном комплексе в Москве

Instagram-блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её супруг Валентин погиб в результате ЧП, произошедшего во время вечеринки в банном комплексе в Москве.
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Происшествия

Волгоградка сдала в полицию «Маузер» отца

Жительница Волгограда добровольно сдала в полицию пистолет модели «Маузер» и шесть патронов «Браунинг», которые она нашла в гараже покойного отца.
Высота 102 01:51
Политика

Трамп захотел провести саммит с лидерами России и Китая

Президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения.
Lenta.ru вчера в 21:49
Общество

В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова

В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
Коммерсантъ 04:17
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Лезги газет вчера в 09:07
Армия и оружие

Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

RT на русском 04:37
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Газета.Ru 27 февраля в 10:48
Футбол

Овчинников исполнит обязанности главного тренера ЦСКА в матче с «Уралом»

Сергей Овчинников исполнит обязанности главного тренера ЦСКА в матче с "Уралом" в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:05
Происшествия

Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении

Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
РИА Новости 01:18
Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Наша версия 04:50
Происшествия

Пилот разбившегося под Астраханью вертолета погиб

Пилот частного вертолета, потерпевшего крушение в Астраханской области, погиб, сообщил представитель регионального управления МЧС.
Коммерсантъ вчера в 19:38
Авто

В Европе УАЗ «Хантер» получил электромотор

ToDay News Ufa вчера в 04:04
Происшествия

Иркутские спасатели эвакуировали с Шумака травмированных туристов

Байкал24 04:02
Политика

В «Слуге народа» назвали одну из тем внеочередного заседания рады

Ранее, 27 февраля, украинские националисты сорвали выездное заседание комитета Верховной рады по соцполитике и правам ветеранов.
Известия 05:24
Шоу-бизнес

Спасибо дяде Володе Путину: «Док-ток» провалился, но Собчак не тонет

По данным исследовательской компании TNS, за 2 недели эфира новое шоу Ксении Собчак «Док-ток» («Первый канал») лишь однажды, в день премьеры, попало в число ста самых популярных программ у россиян.
Собеседник 02:27
Шоу-бизнес

Галкин показал трогательное фото Пугачевой с детьми

В Instagram-аккаунте Максима Галкина появился очередной семейный снимок. На фото запечатлена Примадонна с двумя детьми — Гарри и Лизой.
Live24 03:22
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
REGNUM 02:24
Происшествия

В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
РИА Новости 02:43
Кино

Во Франции вручили кинопремию «Сезар»

В Париже в ночь на 29 февраля объявили лауреатов кинопремии «Сезар». Лучшим фильмом признали картину «Отверженные» режиссера Ладжа Ли.
Телеканал RTVI вчера в 20:00
Общество

«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении

Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Ведомости вчера в 10:56
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости 04:58
Музыка

YouTube удалил видео участницы шоу «Голос. Дети» за советскую песню

Как сообщает ToDay News Ufa, в YouTube удалили ролик с выступлением Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой.
ToDay News Ufa вчера в 05:31
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
News.ru 27 февраля в 09:59
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Piter.tv вчера в 09:05
Здоровье

Около 16 тысяч человек страдают редкими заболеваниями в России

Только в России бороться с необычными недугами приходится 15,8 тысячам человек, среди которых 7,6 тысяч - дети.
Комсомольская правда 02:36
Религия

Патриарх Варфоломей хочет созвать всеправославное совещание

Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание под своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
REGNUM 00:35
Происшествия

В Саратове водитель сбил на переходе бабушку с тремя внуками

ТАСС 04:24
Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ вчера в 11:01
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