Экономика
ИнтерфаксРоссийские биржевые индексы упали на 4,1-4,7% на открытии торгов
К 10:01 индекс МосБиржи упал на 4,7%, до 2780,09 пункта, индекс РТС упал на 4,1%, до 1329,32 пункта. Цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 8,3%. Доллар подорожал на 96 копеек до 66,97 рубля.
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с чего всё началось
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.РИА Новости27 февраля в 11:46
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Индекс РТС на Московской бирже падает более чем на 7%, индекс Московской биржи на 5%
Эхо Москвывчера в 05:30
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Армия и оружие
США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Происшествия
В Челябинской области школьник умер во время урока
"В дневное время в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 9-летний школьник", - говорится в сообщении.
Общество
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
Марш памяти политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года, начался в Москве, участники двигаются от Страстного бульвара в сторону проспекта Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Космос
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Армия и оружие
Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу
Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
Политика
В Госдуме призвали не оставлять Сирию один на один с турками
Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что для России неприемлемо оставлять сирийские войска один на один с армией Турции.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Минпромторг расширил их перечень Минпромторг включил в перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, сразу несколько брендов — Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали свою дочь русским именем
Недавно Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз стали родителями: у них родилась дочь.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Армия и оружие
Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США
Армия и оружие
В ДНР опасаются провокаций Киева с использованием артиллерии
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе с использованием артиллерии и минометов.
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз
В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Спорт
Фаткулина стала четвертой на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье
Российская конькобежка Ольга Фаткулина показала четвертый результат в первом забеге на дистанции 500 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в Норвегии.
Армия и оружие
Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты
Политика
Трамп хочет провести саммит с лидерами России и Китая
Президент США Дональд Трамп хочет провести саммит с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции - пятью постоянными членами Совета безопасности ООН - для обсуждения контроля над вооружениями, приводит Reuters слова высокопоставленного представителя американской администрации.
Общество
Россия назвала условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Иск о компенсациях пострадавшим от депортации в 2006 году Грузия подала в марте 2007 г. Рассмотрение дела началось пять лет спустя.