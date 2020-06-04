Рынок акций РФ снизился после трех дней роста на фоне провала цены акций "Норникеля" более чем на 8%. Дешевеющая нефть и снижающиеся западные фондовые индексы поддержали коррекцию российских акций.

Российские акции после трёх дней роста упали на 3,4% по РТС

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