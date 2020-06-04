Финансы
ПРАЙМРоссийские акции после трёх дней роста упали на 3,4% по РТС
Рынок акций РФ снизился после трех дней роста на фоне провала цены акций "Норникеля" более чем на 8%. Дешевеющая нефть и снижающиеся западные фондовые индексы поддержали коррекцию российских акций.
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Политика
Трамп рассказал о завоевавшем его доверие Путине
Президент США Дональд Трамп рассказал, как российскому лидеру Владимиру Путину удалось завоевать его доверие и получить приглашение в G7.
Lenta.ru вчера в 10:38
Происшествия
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще двум фигурантам дела о публикации фотографий нацистских преступников на сайте "Бессмертный полк" предъявили обвинения по статье о реабилитации нацизма, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:58
Здоровье
Доктор Мясников назвал замену аптечным витаминам
Витаминные комплексы из аптеки можно заменить продуктами, содержащими естественные витамины, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Взгляд.ру 10:09
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Экономика
Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов
«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия вчера в 17:30
Происшествия
В пятиэтажке в подмосковной Ивантеевке произошел взрыв газа
29 мая один человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме Амурска в Хабаровском крае. Несущие конструкции дома остались в целости.
РБК 12:54
Футбол
Игрок ЦСКА Ахметов пропустит оставшиеся матчи чемпионата
Игрок московского ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит оставшиеся матчи чемпионата России, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 06:52
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Участники Глобального саммита по вакцинам собрали $8,8 млрд
Участники третьего Глобального саммита по вакцинам пообещали суммарно выделить $8,8 млрд на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год.
Коммерсантъ 13:28
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Общество
Директор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку
На встрече, как сообщается в соцсетях, выступила водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина, которая объявила о создании на предприятии нового независимого профсоюза "Электротранспортник".
Московский Комсомолец 03:46
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Игры
EA массово выпустила в Steam множество своих игр
По данным VentureBeat, EA в ближайшее время добавит разные части Battlefield и Titanfall 2, а через пару недель — The Sims 4. При этом Valve в рамках сделки с EA хотела выпустить на своей платформе Apex Legends, а ЕА — запустить EA Access.
Игромания.ру 11:13
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Политика
Захарова оценила заявление генпрокурора США о вмешательстве в протесты
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявления Генпрокуратура США об иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами в стране "с обеих сторон", назвала их очередной попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами.
РИА Новости 13:38
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Происшествия
Начало разлива топлива в Норильске попало на видео
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар.
Взгляд.ру вчера в 14:29
Общество
Rockstar Games на два часа отключит серверы GTA Online и Red Dead Online в память о Джордже Флойде
Ранее заявления в поддержку афроамериканского сообщества и борьбы с расизмом опубликовали многие другие игровые студии.
CyberSport.ru 12:48
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Отмечается, что данный законопроект может быть включен в американский закон о национальной обороне и согласно ему, санкции будут направлены против компаний, страхующих и предоставляющих портовые услуги российским судам, задействованным в завершении проекта.
Вести.Ru вчера в 15:39
Киберспорт
Авторы Total War Saga: Troy показали битву Ахиллеса и Гектора
Действие игры Total War Saga: Troy происходит во времена Древней Греции, и показанные в ней события описаны в поэме Гомера «Илиада».
Игромания.ру 11:17
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
Политика
В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы
Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил.
Lenta.ru 12:18
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Экономика
ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров
Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Футбол
Футболистка Коваленко: видимо, женщины пока не заслужили такие зарплаты, как у мужчин
Футболистка сборной России Ксения Коваленко высказалась о зарплатах в женском и мужском футболе.
Чемпионат 11:29