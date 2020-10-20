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Banki-vrn.ru
Banki-vrn.ru

Российские бизнесмены опасаются повторного введения режима ограничений

Предпринимательский сектор опасается того, что российские власти могут пойти на повторное введение режима ограничений. Об этом говорится в исследовании Промсвязьбанка и Magram Market Research. Исследователи опросили бизнесменов, представляющих самые разные отрасли экономики.В источнике
С чего всё началось
РБК

Бизнес оценил шансы выжить в случае нового режима самоизоляции

Почти треть предпринимателей сферы малого и среднего бизнеса считают, что их предприятия не переживут вторую волну ужесточения карантинных мер, следует из исследования Magram Market Research и Промсвязьбанка.
РБКвчера в 22:00
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Деловое.ТВ

Бизнес оценил шансы выжить в случае нового режима самоизоляции

Деловое.ТВвчера в 09:00
Плюс один +1

Каждый пятый российский предприниматель не выдержит новый затяжной карантин

Плюс один +1вчера в 08:37
Forbes

Российские предприниматели оценили шансы выжить при повторных ограничениях из-за коронавируса

Forbesвчера в 23:10
Компания

Бизнес оценил шансы восстановиться после в случае новых ограничений

Компаниявчера в 04:13
Центральная Служба Новостей

Треть предпринимателей считают, что в случае новых ограничений их бизнес проживет не больше 3-х месяцев

Центральная Служба Новостейвчера в 00:26
Lenta.ru

Бизнес оценил свои шансы на выживание при повторном карантине в России

Lenta.ruвчера в 05:08
РБК

Бизнес оценил шансы выжить в случае нового режима самоизоляции

РБКвчера в 22:00

Амурский минздрав заключил госконтракт на поставку лекарств для лечащих коронавирус дома

Специалисты минздрава в кратчайшие сроки подготовили расчеты необходимых лекарственных средств для обеспечения лекарственными препаратами пациентов, лечащих коронавирус на дому.
Амурская правдавчера в 02:35

Ереван обвинил Баку в применении авиации и артиллерии на севере Карабаха

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские вооруженные силы используют на севере Карабаха авиацию и артиллерию, а бои на южном направлении продолжаются.
Военное деловчера в 03:24

Свежая версия Firefox получила улучшенный режим «картинка в картинке» и повышенную производительность

Вместо синей невзрачной кнопки «картинка в картинке», которая раньше появлялась сбоку от видео, Firefox теперь отображает прозрачное серое поле в правой нижней части видео, которое объясняет, что это за кнопка и что она делает.
3DNewsвчера в 11:47

Реальные располагаемые доходы россиян в III квартале упали на 4,8%

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в III квартале 2020 года упали на 4,8% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
ТАССвчера в 12:50

Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что союзники поддерживают Вашингтон в его подходе к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
РИА Новости17:25

Глава Вологодской области подтвердил гибель гендиректора АО «Дед Мороз» в ЧП с вертолетом

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил соболезнования в связи с гибелью своего бывшего заместителя, а затем генерального директора АО "Дед Мороз" Олега Васильева.
ТАССвчера в 11:49

В сети обсудили сбитые в Карабахе беспилотники Азербайджана

Москва, 20 октября 2020, 14:34 — REGNUM Сбитые войсками Армении беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства, запущенные Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха, вызвали споры среди пользователей интернета.
REGNUMвчера в 07:34

Астроном оценил ущерб от возможного падения астероида 2 ноября

Доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории малых планет Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Николай Киселев считает, что есть небольшая вероятность вхождения астероида 2018 VP1 в атмосферу Земли, но даже в таком случае маловероятно, что он причинит какой-то ущерб.
РИА Новости19 октября в 04:00