В России выросли продажи новых электрокаров в сентябре в 4 раза

В Челябинской области за сентябрь было куплено 4 электромобиля, в Новосибирской – 3. Отмечается, что еще в восьми субъектах РФ было приобретено по две единцы электрокаров, а в 23 – по одной.