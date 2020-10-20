Российские бизнесмены опасаются повторного введения режима ограничений
Предпринимательский сектор опасается того, что российские власти могут пойти на повторное введение режима ограничений. Об этом говорится в исследовании Промсвязьбанка и Magram Market Research. Исследователи опросили бизнесменов, представляющих самые разные отрасли экономики.В источнике
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Бизнес оценил шансы выжить в случае нового режима самоизоляции
Почти треть предпринимателей сферы малого и среднего бизнеса считают, что их предприятия не переживут вторую волну ужесточения карантинных мер, следует из исследования Magram Market Research и Промсвязьбанка.
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