Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов

Состояние Лисина за вчерашний день сократилось на 1,05 миллиарда, до 16,6 миллиарда долларов. Мордашов потерял 994 миллиона и сейчас владеет 14,9 миллиарда долларов. Усманов лишился 505 миллионов — теперь у него 14,5 миллиарда долларов.
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Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов

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ГЛАС.RU04:35

Коронавирус ограбил российских бизнесменов на $15 млрд за один день

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В Казахстане обнаружили коронавирус

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Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
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В Петербурге храм обокрали более чем на 2 млн рублей

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В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках

Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
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Жители трех районов Брянщины остались без света из-за ураганного ветра

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Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
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Политика

В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
RT на русском вчера в 18:14
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
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Джонсон призвал граждан готовиться к потере близких из-за коронавируса

Британский премьер-министр Борис Джонсон выступил с речью на тему эпидемии коронавируса.
Московский Комсомолец 04:56
Общество

Россия ограничила авиасообщение с Германией и Испанией

«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на время ограничить пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Италии, Германии, Испании, Франции и в обратном направлении», — отмечается в заявлении.
Udm-Info вчера в 05:53
Финансы

Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета 04:45
Финансы

ЦБ оценил готовность российской финансовой системы к внешним шокам

Банк России рассказал, готова ли российская финансовая система к внешним шокам.
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Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
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Путин объяснил разницу между олигархами и современными бизнесменами

О разнице между олигархами и нынешними руководителями корпораций президент рассказал в тринадцатой серии видеоинтервью ТАСС.
Российская газета 03:18
Армия и оружие

Антитеррористическая операция началась на востоке Турции

Министерство внутренних дел Турции приступило к проведению антитеррористической операции «Капкан-8» в провинциях Агры, Карс и Ыгдыр, сообщили СМИ.
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Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
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Полузащитник амстердамского "Аякса" Хаким Зиеш, который летом станет игроком лондонского "Челси", пытается убедить английский клуб приобрести своего нынешнего одноклубника, голкипера Андре Онану, который является его близким другом и не против перехода в команду АПЛ, сообщает Daily Mail.
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Клип Little Big оказался самым популярным среди участников Евровидения

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Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
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Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) считает, что компания представит новый MacBook Air и новые MacBook Pro уже во втором квартале этого года.
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Как сообщили эксперты РБК, укрепление рубля происходит на фоне роста цен на нефть и благодаря продажам валюты со стороны Центробанка и российских компаний-экспортёров.
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В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
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Владимир Сергеевич Лисин
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Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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