Экономика
РИА НовостиРоссийские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов
Состояние Лисина за вчерашний день сократилось на 1,05 миллиарда, до 16,6 миллиарда долларов. Мордашов потерял 994 миллиона и сейчас владеет 14,9 миллиарда долларов. Усманов лишился 505 миллионов — теперь у него 14,5 миллиарда долларов.
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
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Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
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ЦБ оценил готовность российской финансовой системы к внешним шокам
Банк России рассказал, готова ли российская финансовая система к внешним шокам.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
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Армия и оружие
Антитеррористическая операция началась на востоке Турции
Министерство внутренних дел Турции приступило к проведению антитеррористической операции «Капкан-8» в провинциях Агры, Карс и Ыгдыр, сообщили СМИ.
Экономика
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Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) считает, что компания представит новый MacBook Air и новые MacBook Pro уже во втором квартале этого года.
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Экономика
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