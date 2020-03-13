Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов

Мордашов потерял 994 миллиона и сейчас владеет 14,9 миллиарда долларов. Усманов лишился 505 миллионов — теперь у него 14,5 миллиарда долларов. Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
В свою очередь, согласно данным
 Bloomberg Billionaires Index, 24 богатейших российских миллиардера за последние сутки суммарно потеряли более $15 млрд из-за обвала 12 марта котировок на фондовых рынках.
Ведомости06:16

Подробнее о событии

Богатейшие россияне потеряли более 15 млрд долларов за сутки

РЕН ТВ05:19

Российские бизнесмены потеряли миллиарды долларов во время обвала на рынках

Ведомости06:16

Кошелёк российских бизнесменов резко похудел на $15 млрд за один день

Царьград05:41

COVID-19 за день лишил богатейших россиян более $15 миллиардов

Труд05:35

РБК: российские бизнесмены за один день потеряли $15,5 млрд из-за обвала котировок

ТАСС06:40

Bloomberg оценил потери бизнесменов из России за один день в $15,5 млрд

РБК05:11

Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов

РИА Новости03:55
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Армия и оружие

Бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства замечен в Подмосковье

Российская газета 07:50
Происшествия

На Кубани для лечения больного коронавирусом развернули госпиталь

На Кубани для лечения первого заболевшего коронавирусом жителя края развернули специальный закрытый противочумный госпиталь.
Российская газета 05:30
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:24
Происшествия

Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге

В Москве полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.
Lenta.ru 04:39
Общество

Эстония ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 01:44
Музыка

Пригожин оценил шансы Little Big на победу в Евровидении

Группа Little Big, которая представит Россию на международном конкурсе Евровидение, имеет большие шансы на победу.
Вечерняя Москва 04:10
Происшествия

Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы

Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
ТАСС 06:19
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Общество

Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны

Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
Интерфакс 07:45
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
Общество

В Петербурге вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Санкт-Петербург и Ленинградская область вводят режим повышенной готовности из-за нового вируса. В Москве этот режим был введен 5 марта.
Вестник Кавказа 06:37
Политика

Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru 06:37
Армия и оружие

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Piter.tv вчера в 09:15
Шоу-бизнес

Пелагея получила звание заслуженной артистки России

В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
RuNews24.ru вчера в 09:34
Происшествия

Банда правоохранителей: на Кубани задержали ещё четверых полицейских

Краснодар, 13 марта 2020, 13:44 — REGNUM Четверо сотрудников полиции задержаны в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края, сообщили 13 марта в пресс-службе Следственного комитета России.
REGNUM 06:44
Здоровье

Опубликована актуальная информация о коронавирусе на 13 марта

Опубликована актуальная информация о коронавирусе на 13 марта.
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Политика

Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 08:01
Политика

Британия поддерживает идею России провести саммит «пятёрки»

Великобритания поддерживает идею президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН.
RT на русском 06:48
Футбол

«Барселона» полностью приостановила деятельность из-за коронавируса

13 марта футбольный клуб «Барселона» объявил о приостановке любой деятельности в связи с пандемией коронавируса.
Metaratings 07:16
Происшествия

В Брянске за взятки задержаны чиновники управления капстроительства

Брянск, 13 марта 2020, 13:00 — REGNUM По подозрению в получении взятки задержаны два должностных лица управления капитального строительства Брянской области.
REGNUM 06:00
Здоровье

В Белоруссии число случаев коронавируса выросло до 27

Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27.
Газета.Ru 07:47
Баскетбол

Единая лига ВТБ приостановила сезон из-за коронавируса

По информации «Чемпионата», руководство Единой лиги ВТБ из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приняло решение приостановить сезон.
Чемпионат 05:56
Политика

Песков призвал журналистов с насморком не ходить в Кремль

«Если у вас насморк, если у вас кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом, если вы просто как-то плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на 100% по вашим внутренним ощущениям — пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участие в журналистской работе в Кремле», — обратился к представителям СМИ Песков.
Daily Storm 06:17
Энергетика

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
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Армия и оружие

Пентагон и Lockheed Martin ведут борьбу за доступ к данным по F-35

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В Рязани с детского сада сорвало крышу

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РИА Новости вчера в 15:03
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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назначил мэра Иркутска Дмитрия Бердникова исполняющим обязанности первого замглавы региона, сообщается 13 марта на сайте правительства региона.
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Политика

В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Shraibikus News вчера в 13:09
Происшествия

Школьницу с подозрением на коронавирус госпитализировали в Уфе

Медики госпитализировали с подозрением на коронавирус уфимскую школьницу, недавно приехавшую из Франции.
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Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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