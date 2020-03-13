Экономика
РИА НовостиРоссийские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов
Мордашов потерял 994 миллиона и сейчас владеет 14,9 миллиарда долларов. Усманов лишился 505 миллионов — теперь у него 14,5 миллиарда долларов. Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
В свою очередь, согласно данным Bloomberg Billionaires Index, 24 богатейших российских миллиардера за последние сутки суммарно потеряли более $15 млрд из-за обвала 12 марта котировок на фондовых рынках.Ведомости06:16
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Чернышенко отметил, что Россия способна расширить программу турнира и готова предложить свои возможности.
Экономика
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Общество
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Политика
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Общество
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Здоровье
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Как изменилось число заболевших пневмонией По запросу РБК Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о заболеваемости внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019 и 2020 годов.
Игры
В Dreams уже тестируют возможность создавать коммерческие игры
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На Кубани ограничили массовые мероприятия для защиты от коронавируса
На Кубани по решению губернатора региона ввели ограничения на проведение массовых мероприятий.
Происшествия
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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с заявлением в адрес болельщиков "мерсисайдцев" по поводу паузы в английской премьер-лигой, связанной с угрозой коронавируса.
Энергетика
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