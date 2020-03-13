Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов

Мордашов потерял 994 миллиона и сейчас владеет 14,9 миллиарда долларов. Усманов лишился 505 миллионов — теперь у него 14,5 миллиарда долларов. Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
В свою очередь, согласно данным
 Bloomberg Billionaires Index, 24 богатейших российских миллиардера за последние сутки суммарно потеряли более $15 млрд из-за обвала 12 марта котировок на фондовых рынках.
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РБК: российские бизнесмены за один день потеряли $15,5 млрд из-за обвала котировок

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Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов

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