Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВРоссийские бизнесмены потеряли за день более 15 млрд долларов

Основатель владельцев "Норникеля" Владимир Потанин обеднел на 1,71 млрд долларов. Однако он не лишился первого места в рейтинге российских миллиардеров с состоянием в 26,4 млрд долларов. Но глава "Лукойла" Вагит Алекперов потерял свое второе место и опустился в рейтинге до пятого.
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РБК: российские бизнесмены за один день потеряли $15,5 млрд из-за обвала котировок

ТАСС06:40

Российские бизнесмены потеряли миллиарды долларов во время обвала на рынках

Ведомости06:16

Bloomberg оценил потери бизнесменов из России за один день в $15,5 млрд

РБК05:11

COVID-19 за день лишил богатейших россиян более $15 миллиардов

Труд05:35

Богатейшие россияне потеряли более 15 млрд долларов за сутки

РЕН ТВ05:19

Кошелёк российских бизнесменов резко похудел на $15 млрд за один день

Царьград05:41

Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов

РИА Новости03:55
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Происшествия

Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

RT на русском 06:22
Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

На ракете «Протон-М» обнаружены некачественные комплектующие, их заменят.
Вести ФМ 10 марта в 12:34
Финансы

Официальный курс евро и доллара снизился в выходные

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком РФ в выходные и понедельник, снизился на 1,7974 рубля — до 81,861 рубля.
Известия 05:48
Единоборства

Нурмагомедов о бое с Фергюсоном: что будет дальше, никто не знает

Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему ничего неизвестно о судьбе его боя с американцем Тони Фергюсоном.
РИА Новости 04:46
Происшествия

Пропавшего 12-летнего сына бизнесмена ищут в Тюмени

Сын крупного уральского бизнесмена пропал из дома 12 марта около восьми часов вечера.
Народные новости 05:38
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Политика

Песков рассказал о защите Путина от коронавируса

Песков подчеркнул, что Путин не был в контакте с депутатом от ЛДПР в Госдуме Сергеем Катасоновым, отправленным принудительно на карантин.
Деловое.ТВ 06:16
Происшествия

В Москве погиб человек из-за падения дерева во время сильного ветра

Сегодня МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве. Порывы могут достигать 25-ти метров в секунду.
Эхо Москвы 06:30
Здоровье

Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях

Грипп, аллергия и даже варикоз могут лишить человека жизни очень быстро, предупреждают врачи.
Профиль 11 марта в 10:17
Футбол

Чемпионат Франции приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Франции по футболу приостановлен на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте Лиги 1.
РИА Новости 05:54
Общество

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ведомости вчера в 10:52
Кино

Премьеру фильма «Мулан» отложили из-за коронавируса

Родной город 05:48
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Экономика

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
BFM.ru вчера в 17:03
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
RT на русском 05:53
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Дни24 11 марта в 13:44
Гаджеты

Xiaomi официально представила бюджетный флагман Redmi Note 9 Pro

Профиль вчера в 09:34
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Шоу-бизнес

Меган Маркл практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон

Меган Маркл во время «прощального» визита в Великобританию практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.
Пятый канал вчера в 22:04
Армия и оружие

В Ираке обвинили США в ударе по гражданскому аэропорту Кербелы

Багдад, 13 марта 2020, 12:59 — REGNUM Руководство храма имама Хусейна в священном иракском городе Кебрела обвинило ВВС США в ударе по гражданскому аэропорту в городе, об этом 13 марта говорится в заявлении духовенства.
REGNUM 05:59
Шоу-бизнес

От парализованного актера Алексея Янина съехала жена

36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.
Московский Комсомолец вчера в 11:15
Политика

Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
РИА Новости 02:49
Наука

Сидение на корточках является полезным для здоровья

Как сообщает ToDay News Ufa, американские ученые, изучающие африканские аборигенные племенные сообщества, подметили, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.
ToDay News Ufa 10 марта в 14:07
Общество

Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии

Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
РИА Новости 03:14
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс 11 марта в 13:26
Общество

Особый режим ввели в Татарстане из-за угрозы коронавируса

В Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим в связи с угрозой распространения коронавируса.
Известия 04:54
Энергетика

В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
РБК 03:48
Происшествия

На сотрудников липецкого МЧС завели дело о получении взяток

Липецк, 12 марта 2020, 17:23 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
REGNUM вчера в 10:23
Финансы

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
ТАСС вчера в 04:45
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Владимир Сергеевич Лисин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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