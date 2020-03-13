Основатель владельцев "Норникеля" Владимир Потанин обеднел на 1,71 млрд долларов. Однако он не лишился первого места в рейтинге российских миллиардеров с состоянием в 26,4 млрд долларов. Но глава "Лукойла" Вагит Алекперов потерял свое второе место и опустился в рейтинге до пятого.

Российские бизнесмены потеряли за день более 15 млрд долларов

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Политика Песков рассказал о защите Путина от коронавируса Песков подчеркнул, что Путин не был в контакте с депутатом от ЛДПР в Госдуме Сергеем Катасоновым, отправленным принудительно на карантин.

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Музыка Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020» Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.

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Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

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Армия и оружие В Ираке обвинили США в ударе по гражданскому аэропорту Кербелы Багдад, 13 марта 2020, 12:59 — REGNUM Руководство храма имама Хусейна в священном иракском городе Кебрела обвинило ВВС США в ударе по гражданскому аэропорту в городе, об этом 13 марта говорится в заявлении духовенства.

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Общество Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.