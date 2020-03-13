Экономика
Деловое.ТВРоссийские бизнесмены потеряли за день более 15 млрд долларов
Основатель владельцев "Норникеля" Владимир Потанин обеднел на 1,71 млрд долларов. Однако он не лишился первого места в рейтинге российских миллиардеров с состоянием в 26,4 млрд долларов. Но глава "Лукойла" Вагит Алекперов потерял свое второе место и опустился в рейтинге до пятого.
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Игры
GTA 6 могут анонсировать 20 марта
Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
Здоровье
В Омске госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
Омск, 13 марта 2020, 13:37 — REGNUM Жительницу Омска, вернувшуюся с Филиппин, госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Политика
СМИ: Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В Уфе госпитализирована школьница с подозрением на коронавирус
Как сообщает портал Bash.news, 14-летнюю ученицу гимназии забрали в больницу прямо с урока.
Политика
Экс-мэр Махачкалы Амиров попросил о помиловании
Общество
Эстония ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе на 13 марта
Опубликована актуальная информация о коронавирусе на 13 марта.
Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Политика
Кремль оценил перспективы саммита «пятерки» постоянных членов СБ ООН
В беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва получила определенные сигналы о том, что Великобритания также заинтересована в проведении такого саммита.
Армия и оружие
Антитеррористическая операция началась на востоке Турции
Министерство внутренних дел Турции приступило к проведению антитеррористической операции «Капкан-8» в провинциях Агры, Карс и Ыгдыр, сообщили СМИ.
Политика
Ровно 80 лет назад завершилась Советско-финляндская война
Несмотря на победу и небольшой период боевых действий, СССР понёс серьёзные потери в «Зимней войне» - погибло более 126 тысяч человек, из которых около 40 тысяч – пропали без вести.
Политика
В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Политика
Парламенты всех регионов России поддержали поправки к Конституции
Местные законодательные собрания всех регионов России поддержали поправки к Конституции, изменить которую в середине января предложил президент Владимир Путин.
Здоровье
Коронавирус в Калуге подозревают у четырёх человек
Вечером в четверг, 12 марта, в администрации губернатора Калужской области прошло совещание, посвящённое распространению коронавируса Covid-19.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Елизавета Ч. пропала 7 марта в селе Бокино (Тамбовский район).
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Интернет
Конец легенды. Microsoft хоронит Visual Basic
Visual Basic 4 - одна из первых версий классического Visual Basic Частично предположение MS Power User подтверждает и заявление самой Microsoft, сделанное еще в 2017 г. Компания сообщала, что в обозримом будущем планирует прекратить совместное использование и развитие Visual Basic и C#.
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Общество
Вопрос о строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище закрыт
Премьер-министр добавил, что правительство однозначно не поддерживает идею строительства комбината на Рыбинском водохранилище, и на этом проблемный вопрос можно считать закрытым.
Экономика
Михельсон купил акции «НОВАТЭКа» на 150 миллионов
Глава ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон приобрел ценные бумаги компании почти на 7 млн долларов. Сделки совершались в течение двух дней.
Общество
ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
Происшествия
Ректора Воронежского опорного вуза оставили под арестом
Воронеж, 13 марта 2020, 13:03 — REGNUM Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный, обвиняемый в получении взятки, останется в СИЗО до 28 апреля.
Общество
«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома
Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.