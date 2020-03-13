Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВРоссийские бизнесмены потеряли за день более 15 млрд долларов

Основатель владельцев "Норникеля" Владимир Потанин обеднел на 1,71 млрд долларов. Однако он не лишился первого места в рейтинге российских миллиардеров с состоянием в 26,4 млрд долларов. Но глава "Лукойла" Вагит Алекперов потерял свое второе место и опустился в рейтинге до пятого.
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РБК: российские бизнесмены за один день потеряли $15,5 млрд из-за обвала котировок

ТАСС06:40

Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов

РИА Новости03:55

Кошелёк российских бизнесменов резко похудел на $15 млрд за один день

Царьград05:41

COVID-19 за день лишил богатейших россиян более $15 миллиардов

Труд05:35

Богатейшие россияне потеряли более 15 млрд долларов за сутки

РЕН ТВ05:19

Bloomberg оценил потери бизнесменов из России за один день в $15,5 млрд

РБК05:11

Российские бизнесмены потеряли миллиарды долларов во время обвала на рынках

Ведомости06:16
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GTA 6 могут анонсировать 20 марта

Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
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Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
RT на русском 03:35
Происшествия

Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
RT на русском 06:22
Происшествия

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Газета.Ru 06:28
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
RT на русском 06:47
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В Омске госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Омск, 13 марта 2020, 13:37 — REGNUM Жительницу Омска, вернувшуюся с Филиппин, госпитализировали с подозрением на коронавирус.
REGNUM 06:37
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СМИ: Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Грани.ру 06:49
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Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
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В Уфе госпитализирована школьница с подозрением на коронавирус

Как сообщает портал Bash.news, 14-летнюю ученицу гимназии забрали в больницу прямо с урока.
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Экс-мэр Махачкалы Амиров попросил о помиловании

Это Кавказ 02:03
Общество

Эстония ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 01:44
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Опубликована актуальная информация о коронавирусе на 13 марта

Опубликована актуальная информация о коронавирусе на 13 марта.
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Футбол

Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию

Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
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Кремль оценил перспективы саммита «пятерки» постоянных членов СБ ООН

В беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва получила определенные сигналы о том, что Великобритания также заинтересована в проведении такого саммита.
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Армия и оружие

Антитеррористическая операция началась на востоке Турции

Министерство внутренних дел Турции приступило к проведению антитеррористической операции «Капкан-8» в провинциях Агры, Карс и Ыгдыр, сообщили СМИ.
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Ровно 80 лет назад завершилась Советско-финляндская война

Несмотря на победу и небольшой период боевых действий, СССР понёс серьёзные потери в «Зимней войне» - погибло более 126 тысяч человек, из которых около 40 тысяч – пропали без вести.
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В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.
Газета.Ru вчера в 17:36
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УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
REGNUM 06:20
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Парламенты всех регионов России поддержали поправки к Конституции

Местные законодательные собрания всех регионов России поддержали поправки к Конституции, изменить которую в середине января предложил президент Владимир Путин.
Телеканал RTVI 04:31
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Коронавирус в Калуге подозревают у четырёх человек

Вечером в четверг, 12 марта, в администрации губернатора Калужской области прошло совещание, посвящённое распространению коронавируса Covid-19.
Калужский перекресток вчера в 15:51
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Елизавета Ч. пропала 7 марта в селе Бокино (Тамбовский район).
Известия 11 марта в 12:00
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета вчера в 09:43
Интернет

Конец легенды. Microsoft хоронит Visual Basic

Visual Basic 4 - одна из первых версий классического Visual Basic Частично предположение MS Power User подтверждает и заявление самой Microsoft, сделанное еще в 2017 г. Компания сообщала, что в обозримом будущем планирует прекратить совместное использование и развитие Visual Basic и C#.
CNews 05:20
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
RT на русском 05:53
Общество

Вопрос о строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище закрыт

Премьер-министр добавил, что правительство однозначно не поддерживает идею строительства комбината на Рыбинском водохранилище, и на этом проблемный вопрос можно считать закрытым.
REGNUM 06:16
Экономика

Михельсон купил акции «НОВАТЭКа» на 150 миллионов

Глава ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон приобрел ценные бумаги компании почти на 7 млн долларов. Сделки совершались в течение двух дней.
Правда УрФО вчера в 11:26
Общество

ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
Известия 05:23
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Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса

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Ректора Воронежского опорного вуза оставили под арестом

Воронеж, 13 марта 2020, 13:03 — REGNUM Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный, обвиняемый в получении взятки, останется в СИЗО до 28 апреля.
REGNUM 06:03
Общество

«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома

Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.
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Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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