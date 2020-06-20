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Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 2

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