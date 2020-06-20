Общество
ВедомостиЗалог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
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Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Коммерсантъвчера в 09:23
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На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Стали известны результаты психиатрической экспертизы Михаила Ефремова
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Лэмпард против ухода Канте: «Он очень нужен „Челси“, чтобы двигаться дальше»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Нголо Канте в другой клуб и рассказал о его состоянии.
Sports.ru 01:27
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Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
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«Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины
LiveSport.ru вчера в 14:38
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Губернатор Морозов привел в регион «авиационного» инвестора с 3 млрд рублей
Предполагаемый суммарный объем инвестиций составит около 3 млрд рублей, планируется создать более 200 новых рабочих мест.
Ульяновск онлайн вчера в 09:36
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
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Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
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Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
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Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения
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Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
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В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
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СК завершил следственные действия по делу срочника Шамсутдинова
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Во ВНИИ труда назвали главное преимущество удалённой работы
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«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
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Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии
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Лера Кудрявцева выставила отфотошопленное до неузнаваемости фото
Лера Кудрявцева выставила в свой Instagram отфотошопленное до неузнаваемости фото.
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Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
Коммерсантъ вчера в 20:19