Общество

ВедомостиВедомостиЗалог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
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Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении Кочаряна

РИА Новостивчера в 17:04

Кочарян опубликовал фото после освобождения из-под стражи

Sputnik Армениявчера в 08:18

Залог за экс-главу Армении Кочаряна помогли выплатить российские бизнесмены

Вести.Ruвчера в 10:18

Российские бизнесмены помогли выплатить залог за экс-главу Армении Кочаряна

ТАССвчера в 09:04

Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении

РБКвчера в 07:07

Освобождение Кочаряна может катализировать процесс объединения оппозиции с целью свержения Пашиняна. Российский эксперт

Москва-Баку.ruвчера в 06:40

Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Коммерсантъвчера в 09:23
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Общество

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
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Как сообщил депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин («Справедливая Россия»), в 2019 году женщина хотела баллотироваться от партии в губернаторы Астраханской области, а в этом году -- в депутаты гордумы от КПРФ.
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Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
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Следует сказать, что индийская версия Renault Captur является аналогом российского варианта кроссовера.
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Шесть сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом

Шесть членов предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа заразились коронавирусом COVID-19.
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Политика

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На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
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Происшествия

Стали известны результаты психиатрической экспертизы Михаила Ефремова

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Футбол

Селюк обвинил Ганчаренко в расизме

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Нголо Канте в другой клуб и рассказал о его состоянии.
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Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным

«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
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Губернатор Морозов привел в регион «авиационного» инвестора с 3 млрд рублей

Предполагаемый суммарный объем инвестиций составит около 3 млрд рублей, планируется создать более 200 новых рабочих мест.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
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СК завершил следственные действия по делу срочника Шамсутдинова

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Во ВНИИ труда назвали главное преимущество удалённой работы

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Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии

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Государственный и политический деятель Республики Армения и Нагорно-Карабахской республики. Второй президент Республики Армения с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
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