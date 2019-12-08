Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссийские боевые корабли попали в пятибалльный шторм

Российские корабли "Кондопога" и "Вице-адмирал Кулаков" на пути в Норвежское море попали в шторм. Скорость ветра превышает 20 метров в секунду, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Сейчас суда движутся в сторону Северного моря.
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Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море

МУРМАНСК, 8 дек - РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога" ВМФ РФ, выполняющие задачи по плану похода в Норвежском море, попали в пятибалльный шторм, сообщает пресс-служба Северного флота.
РИА Новости09:33

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Российские боевые корабли попали в пятибалльный шторм

Российская газета12:30

Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм

Мурманский вестник08:23

Корабли Северного флота попали в сильный шторм в Норвежском море

News.ru11:40

Корабли Северного флота попали в шторм

Вести.Ru11:03

Российские корабли попали в сильнейший шторм

Lenta.ru10:16

Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море

РЕН ТВ08:45

Российские корабли попали в пятибалльный шторм в Норвежском море

Московский Комсомолец12:23
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