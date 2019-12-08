МУРМАНСК, 8 дек - РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога" ВМФ РФ, выполняющие задачи по плану похода в Норвежском море, попали в пятибалльный шторм, сообщает пресс-служба Северного флота.

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Российские корабли "Кондопога" и "Вице-адмирал Кулаков" на пути в Норвежское море попали в шторм. Скорость ветра превышает 20 метров в секунду, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Сейчас суда движутся в сторону Северного моря.

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