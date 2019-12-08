Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссийские боевые корабли попали в пятибалльный шторм

Российские корабли "Кондопога" и "Вице-адмирал Кулаков" на пути в Норвежское море попали в шторм. Скорость ветра превышает 20 метров в секунду, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Сейчас суда движутся в сторону Северного моря.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море

МУРМАНСК, 8 дек - РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога" ВМФ РФ, выполняющие задачи по плану похода в Норвежском море, попали в пятибалльный шторм, сообщает пресс-служба Северного флота.
РИА Новости09:33

Подробнее о событии

Корабли Северного флота попали в шторм

Вести.Ru11:03

Российские корабли попали в пятибалльный шторм в Норвежском море

Московский Комсомолец12:23

Корабли Северного флота попали в сильный шторм в Норвежском море

News.ru11:40

Российские боевые корабли попали в пятибалльный шторм

Российская газета12:30

Российские корабли попали в сильнейший шторм

Lenta.ru10:16

Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море

РЕН ТВ08:45

Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм

Мурманский вестник08:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:15, Ашберн
Политика

Порошенко закидали яйцами на майдане

Газета.Ru 12:24
Гаджеты

У Xiaomi есть уникальный сгибающийся смартфон с камерой-перевертышем

Представлен смартфон Asus ZenFone 6: аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, поворотная сдвоенная камера, экран без вырезов и цена от 40 000 рублей Этой весной был представлен смартфон Asus ZenFone 6, который был оснащен единственной камерой-перевертышем.
iXBT.com 14:06
Наука

Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет

Московский Комсомолец 04:25
Футбол

Тренер «Спартака» Тедеско расстроен разгромным поражением от «Ростова»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России против "Ростова".
Газета.Ru 13:44
Армия и оружие

Полет угрожающей Крымскому мосту ракеты показали на видео

На кадрах виден запуск снаряда с наземного комплекса, а также сопровождение ракеты двумя украинскими истребителями Су-27.
Телеканал 360° вчера в 12:56
Политика

В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского

ТАСС 13:19
Общество

Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти

Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба».
RT на русском 10:29
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
Lenta.ru 14:53
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия 06:31
Происшествия

Валерия опубликовала фото с сыном и его девушкой после ДТП

Певица Валерия опубликовала фото с сыном Арсением Шульгиным и его подругой Лианой, которые попали в ДТП под Петербургом.
РИА Новости 15:01
Политика

Завершились шестичасовые переговоры Путина и Лукашенко

Встреча президентов Российской Федерации и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась.
Политическая Экспертиза вчера в 14:27
Политика

Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году

Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.
RT на русском 13:51
Происшествия

В России с коррупционеров взыскали около 2,5 млрд рублей в 2019 году

В 2019 году осужденные за коррупционные преступления возместили ущерб на сумму 2 млрд 47 млн рублей.
REGNUM 13:52
Кино

«Яндекс» собирается снимать кино и сериалы по сценариям BBC

Выбрали ли в компании конкретные форматы для будущего производства, и кто именно будет снимать новые сериалы или фильмы, пока не сообщается.
ИА InterMedia 06 декабря в 06:14
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в прокате более миллиарда рублей

Анимационный фильм "Холодное сердце 2" собрал в российском прокате с момента выхода картины на широкие экраны более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
РИА Новости вчера в 03:33
Происшествия

В Москве мужчину привязали пищевой пленкой к дереву в парке

РБК 14:58
Шоу-бизнес

Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
ФАН 04:31
Футбол

Александр Бубнов: «А нужно ли было убирать Кононова?»

Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал итоги заключительного матча 19-го тура чемпионата России "Спартак" — "Ростов" (1:4).
Sportbox.RU 14:14
Экономика

Украина увеличила импорт российского картофеля

«В течение ноября Украина импортировала российского картофеля на сумму чуть более 1 млн долларов, а в целом импорт корнеплода из РФ с начала 2019 года превысил 1,6 млн долларов», – приводит таможенную статистику ТАСС.
Взгляд.ру 14:46
Армия и оружие

Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США

Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Российская газета 10:04
Энергетика

Дело — труба: «Сила Сибири» не оставит места американскому СПГ

Новый российский газопровод практически не оставит места для сжиженного природного газа из других стран на китайском рынке.
РИА Новости 00:00
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
News.ru вчера в 14:42
Политика

Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова секретаря закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, предположившего, что после саммита «нормандской четверки» может случиться как прекращение конфликта на Донбассе, так и его эскалация.
Известия 02:20
Футбол

Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»

«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
Спорт-Экспресс 12:26
Общество

В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.
РБК 00:12
Шоу-бизнес

Актриса Агния Кузнецова впервые стала мамой

Актриса Агния Кузнецова родила первенца. Об этом радостном для всей семьи событии сообщил ее муж Максим Петров.
Дни24 05:20
Происшествия

Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб

РБК 03:09
Армия и оружие

ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом

В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.
РИА Новости 13:03
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 18:44
Биатлон

Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе в Остерсунде

Женская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершилась победой сборной Норвегии в составе Каролине Кноттен, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф и Марты Ульсбю-Ройселан.
РБК 12:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное