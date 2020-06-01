Состояние самых богатых россиян сократилось на 31,48 миллиарда долларов за январь — май 2020 года, подсчитало РИА Новости на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Больше всех потеряли совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко (акционер "Новатэка" и "Сибура").

с чего всё началось

С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен. Такие подсчеты провело РИА Новости, основываясь на данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

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