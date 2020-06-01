Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские богачи потеряли десятки миллиардов долларов

С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен. Такие подсчеты провело РИА Новости, основываясь на данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
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Российские олигархи потеряли 30 млрд долларов

Рамблер07:47

Богатейшие россияне потеряли с начала года больше 30 миллиардов долларов

Комсомольская правда03:19

Богатейшие россияне обеднели на 31 млрд из-за коронавируса

URA.Ru03:57

Состояние богатейших россиян сократилось на 30 млрд долларов

Аргументы и Факты03:55

Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов

Lenta.ru06:59

Российские миллиардеры за январь-май потеряли почти $31,5 млрд

Газета.Ru02:44

Российские миллиардеры с января потеряли более 30 миллиардов долларов

РИА Новости02:35
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
628
Политика

Путин назвал самый подходящий для голосования по Конституции день

Голосование по Конституции в России пройдет 1 июля. Этот день является «вполне подходящим».
РБК 09:53
Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
11
Общество

В ПФР рассказали, кто получит выплату на детей уже 1 июня

10 миллионов семей получат единовременную выплату на детей от трёх до 16 лет в размере 10 тысяч рублей уже 1 июня, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.
Аргументы и Факты 29 мая в 10:17
963
Общество

Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня

Туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
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Кино

Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix

NewInform 06:46
11
Происшествия

Бывшего российского прокурора обвинили в изнасиловании

Бывшему сотруднику российского надзорного ведомства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Lenta.ru 09:33
Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Общество

В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
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Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
288
Общество

Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина

Основатель SpaceX Илон Маск ответил на поздравление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon на русском языке.
Газета.Ru 03:04
1K
Гаджеты

В Microsoft признали проблемы с обновлениями Windows 10

Компания Microsoft опубликовала на официальном сайте заявление, в котором подтвердила наличие проблем в последнее версии операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ 04:50
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Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Общество

Минфин предложил засекретить закупки Росгвардии, ФСО и «Роскосмоса»

Министерство финансов предложило внести Росгвардию, ФСО и «Роскосмос» в перечень организаций, которые могут не раскрывать данные о своих закупках.
Новая газета 09:31
Общество

Судьбу криптовалюты в России решат осенью

Законопроект «О цифровых финансовых активах», который в текущей редакции запрещает оборот биткоина, эфира и других криптовалют, а также их добычу и рекламу, должен быть принят в осеннюю сессию, пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова.
РБК 03:40
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Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук рассказала о высоких запросах Паулины Андреевой

Светлана Бондарчук впервые откровенно заговорила о своём отношении к актрисе Паулине Андреевой, являющейся законной женой бывшего мужа Светланы Фёдора Бондарчука.
Bimru.ru 09:28
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Происшествия

В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев.
REGNUM 07:26
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
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Общество

Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
RT на русском 08:43
Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
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Политика

Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка

Моя Москва.онлайн 07:58
Хоккей

СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»

Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял форварда Дмитрия Кагарлицкого в московское "Динамо", сообщается на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 09:54
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
359
Армия и оружие

Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU 04:42
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Футбол

Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой

Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о резонансном конфликте с нападающим сине-бело-голубых и сборной России Артемом Дзюбой.
Газета.Ru 07:22
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
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Политика

Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
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Экономика

ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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