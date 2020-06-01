Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские богачи потеряли десятки миллиардов долларов

С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен. Такие подсчеты провело РИА Новости, основываясь на данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
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Российские олигархи потеряли 30 млрд долларов

Рамблер07:47

Российские миллиардеры с января потеряли более 30 миллиардов долларов

РИА Новости02:35

Богатейшие россияне обеднели на 31 млрд из-за коронавируса

URA.Ru03:57

Состояние богатейших россиян сократилось на 30 млрд долларов

Аргументы и Факты03:55

Богатейшие россияне потеряли с начала года больше 30 миллиардов долларов

Комсомольская правда03:19

Российские миллиардеры за январь-май потеряли почти $31,5 млрд

Газета.Ru02:44

Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов

Lenta.ru06:59
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Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
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Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
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Политика

Мишустин заявил об «осторожном оптимизме» по эпидемии коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется, что дает повод для осторожного оптимизма.
РБК 06:49
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Армия и оружие

Генштаб ВС России назвал провокацией учения НАТО в Баренцевом море

Генштаб Вооруженных сил России назвал провокацией учения стран НАТО в Баренцевом море накануне празднования 75-летия Победы во Второй Мировой войне.
Газета.Ru 08:14
Происшествия

Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов

"Сибирский банк ПАО Сбербанк объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов Сбербанка", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:13
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Шоу-бизнес

Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд

Evo-rus.com 02:19
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц

Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Биатлон

Хованцев считает неразумным проведение внеочередных выборов главы СБР

Разногласия из-за формирования нового тренерского штаба сборной привели к тому, что правление в апреле проголосовало за проведение внеочередной выборной конференции СБР.
ТАСС Спорт 07:12
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
2K
Авто

Citroen представил новый бюджетный седан

Французская компания Citroen презентовала новый бюджетный седан C3L.
Тарантас Ньюс 06:57
Общество

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Уральский меридиан 05:15
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Гаджеты

Apple превратила краденые iPhone в «кирпичи» во время протестов в США

На днях в США под шум протестов, из-за убийства охранника Джорджа Флойда полицейским, разграбили фирменные магазины Apple.
The GEEK 07:59
Политика

В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»

Ранее Forbes со ссылкой на опубликованные кадры предположительно с новыми универсальными десантными кораблями проекта 23900 утверждал, что они являются «клоном» французского вертолетоносца «Мистраль».
Известия 30 мая в 22:15
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Происшествия

Следком предъявил обвинение бывшему вице-премьеру Крыма Нахлупину

Следствие основывается лишь на показаниях экс-советника Нахлупина Ярослава Сливки и предпринимательницы Елены Чернышевой, передавшей, как полагает Следком, для чиновника 5 миллионов рулей под контролем ФСБ.
Примечания 06:35
1
Общество

Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова

РБК 07:01
19
Общество

ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет

В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости 08:04
1,4K
Происшествия

Дочь мэра Нью-Йорка задержали за участие в протестах

Life.ru 00:31
15
Транспорт

В Мурманской области обрушился подмытый паводком железнодорожный мост

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор, обрушился во время проведения ремонтных работ.
ТАСС 08:22
24
Экономика

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
РИА Новости 06:53
29
Общество

В Сочи поставили под вопрос открытие отелей из-за новых требований

Новые требования приема туристов поставили под вопрос открытие многих отелей в Сочи.
Lenta.ru 08:05
Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
2
Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
108
Происшествия

В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва

Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
Политика

Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается

"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33
5
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
399
Общество

В Госдуму внесут законопроект о выплатах для домохозяек

В Госдуму в понедельник, 1 июня, будет внесен законопроект о выплатах пособий домохозяйкам.
ТК Звезда вчера в 19:45
3,9K
Политика

На Украине может появиться Венгерский район

Как уточняется, Киеву удалось договориться с Будапештом о смягчении позиции венгерской стороны в вопросе закона "Об образовании".
Газета.Ru 07:38
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Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Кино

Звезды «Властелина Колец» воссоединились на одном экране

ИА InterMedia 05:29
11
Общество

ЦИК предложил упростить правила голосования по поправкам в Конституцию

В процедуру голосования по поправкам в Конституцию могут внести изменения, пишет РБК со ссылкой на проект постановления Центризбиркома.
ИжевскИнфо.РУ 30 мая в 13:08
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Владимир Сергеевич Лисин
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Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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