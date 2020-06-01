Экономика
Lenta.ruРоссийские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен. Такие подсчеты провело РИА Новости, основываясь на данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
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Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Политика
Мишустин заявил об «осторожном оптимизме» по эпидемии коронавируса
Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется, что дает повод для осторожного оптимизма.
РБК 06:49
Армия и оружие
Генштаб ВС России назвал провокацией учения НАТО в Баренцевом море
Генштаб Вооруженных сил России назвал провокацией учения стран НАТО в Баренцевом море накануне празднования 75-летия Победы во Второй Мировой войне.
Газета.Ru 08:14
Происшествия
Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов
"Сибирский банк ПАО Сбербанк объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов Сбербанка", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:13
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц
Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Биатлон
Хованцев считает неразумным проведение внеочередных выборов главы СБР
Разногласия из-за формирования нового тренерского штаба сборной привели к тому, что правление в апреле проголосовало за проведение внеочередной выборной конференции СБР.
ТАСС Спорт 07:12
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Авто
Citroen представил новый бюджетный седан
Французская компания Citroen презентовала новый бюджетный седан C3L.
Тарантас Ньюс 06:57
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
Уральский меридиан 05:15
Гаджеты
Apple превратила краденые iPhone в «кирпичи» во время протестов в США
На днях в США под шум протестов, из-за убийства охранника Джорджа Флойда полицейским, разграбили фирменные магазины Apple.
The GEEK 07:59
Политика
В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»
Ранее Forbes со ссылкой на опубликованные кадры предположительно с новыми универсальными десантными кораблями проекта 23900 утверждал, что они являются «клоном» французского вертолетоносца «Мистраль».
Известия 30 мая в 22:15
Происшествия
Следком предъявил обвинение бывшему вице-премьеру Крыма Нахлупину
Следствие основывается лишь на показаниях экс-советника Нахлупина Ярослава Сливки и предпринимательницы Елены Чернышевой, передавшей, как полагает Следком, для чиновника 5 миллионов рулей под контролем ФСБ.
Примечания 06:35
Общество
ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет
В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости 08:04
Транспорт
В Мурманской области обрушился подмытый паводком железнодорожный мост
Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор, обрушился во время проведения ремонтных работ.
ТАСС 08:22
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
РИА Новости 06:53
Общество
В Сочи поставили под вопрос открытие отелей из-за новых требований
Новые требования приема туристов поставили под вопрос открытие многих отелей в Сочи.
Lenta.ru 08:05
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
Происшествия
В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва
Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
Политика
Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается
"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Общество
В Госдуму внесут законопроект о выплатах для домохозяек
В Госдуму в понедельник, 1 июня, будет внесен законопроект о выплатах пособий домохозяйкам.
ТК Звезда вчера в 19:45
Политика
На Украине может появиться Венгерский район
Как уточняется, Киеву удалось договориться с Будапештом о смягчении позиции венгерской стороны в вопросе закона "Об образовании".
Газета.Ru 07:38
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Кино
Звезды «Властелина Колец» воссоединились на одном экране
ИА InterMedia 05:29
Общество
ЦИК предложил упростить правила голосования по поправкам в Конституцию
В процедуру голосования по поправкам в Конституцию могут внести изменения, пишет РБК со ссылкой на проект постановления Центризбиркома.
ИжевскИнфо.РУ 30 мая в 13:08