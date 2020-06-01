Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские богачи потеряли десятки миллиардов долларов

С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен. Такие подсчеты провело РИА Новости, основываясь на данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
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Российские миллиардеры с января потеряли более 30 миллиардов долларов

Состояние самых богатых россиян сократилось на 31,48 миллиарда долларов за январь — май 2020 года, подсчитало РИА Новости на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Больше всех потеряли совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко (акционер "Новатэка" и "Сибура").
РИА Новостивчера в 02:35

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Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов

Lenta.ruвчера в 06:59

Российские миллиардеры за январь-май потеряли почти $31,5 млрд

Газета.Ruвчера в 02:44

Состояние богатейших россиян сократилось на 30 млрд долларов

Аргументы и Фактывчера в 03:55

Богатейшие россияне потеряли с начала года больше 30 миллиардов долларов

Комсомольская правдавчера в 03:19

Убыток российских миллиардеров с начала года превысил 30 млрд долларов

Компаниявчера в 03:04

Богатейшие россияне обеднели на 31 млрд из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 03:57

Российские миллиардеры с января потеряли более 30 миллиардов долларов

РИА Новостивчера в 02:35
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
7,3K
Общество

Глава «Уральских авиалиний»: международные полеты могут возобновить в конце лета

Глава компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов предположил, что Россия может возобновить международное сообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса COVID-19, уже в августе или сентябре.
Коммерсантъ 01:46
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Здоровье

Онколог назвал признак возможного рака кожи

Петербургский дневник 30 мая в 05:45
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Экономика

В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса

В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций.
Mirmol.ru вчера в 04:55
2
Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
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Армия и оружие

Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели

Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки "Нептуна", а вторая — в 110 км. По словам Коростелева, примерно в 10 – 15 км от целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.
Известия 30 мая в 20:24
1,3K
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru вчера в 07:20
31
Армия и оружие

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
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Политика

Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК вчера в 04:39
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
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Кино

Зрителей удивила внешность Тора после фильма «Мстители. Финал»

Родной город вчера в 08:17
2
Финансы

Валютный рынок с 1 по 5 июня: как изменится курс рубля на этой неделе

1 июня рубль укрепился к доллару и европейской валюте. В начале недели курс доллара упал ниже ₽70. Это произошло впервые с 6 марта.
РБК вчера в 13:01
30
Авто

В Украине спасли «Яву», более 20 лет простоявшую в гараже

CarsWeek.ru вчера в 10:20
2
Происшествия

Протестующие разграбили магазины на Манхэттене в Нью-Йорке

Live24 00:34
15
Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией.
Известия 01:49
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Общество

В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине

Московский Комсомолец Чита вчера в 00:19
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Шоу-бизнес

Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

РЕН ТВ 31 мая в 20:23
7
Политика

Украина не намерена помогать России решать вопросы водоснабжения Крыма

Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма, заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 16:27
8
Общество

Власти Вашингтона ввели комендантский час на фоне протестов

Мэр столицы США отдал распоряжение о введении нового комендантского часа в Вашингтоне в связи с протестами из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Народные новости вчера в 12:41
205
Политика

Начальника рязанской полиции назначили замминистра МВД России

Московский Комсомолец вчера в 11:02
93
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
1,8K
Армия и оружие

В Генштабе ВС сообщили о первом полете американских В-1В над Украиной

Американские стратегические бомбардировщики В-1В в конце мая впервые пролетели над Украиной.
Известия вчера в 07:59
8
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
414
Гаджеты

Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом

Недавно индийские разработчики выпустили программное обеспечение по удалению китайских приложений, которое стало лидером среди скачивания пользователей смартфонов.
Территория новостей вчера в 23:55
7
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
149
Наука

Крупнейшее вымирание произошло из-за потери озона

Московский Комсомолец в Марий Эл 31 мая в 06:31
49
Экономика

Путин поручил выплатить закрывшимся ИП по 36 390 рублей

На совещании о ситуации на рынке труда Президент поручил выплатить ИП, прекратившим работу с 1 марта 2020 года, пособия по безработице за март, апрель и май.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:47
2
Авто

BMW отзывает в России 76 автомобилей

Немецкая компания BMW отзывает в России седаны 5-Series (G30) и 7-Series (G11).
Автоновости дня вчера в 06:01
Авто

Lada Vesta стала самой экспортируемой моделью «АвтоВАЗа»

Отечественное предприятие гордится своей моделью Lada Vesta и называет ее самой экспортируемой из всего модельного ряда «АвтоВАЗа».
SpeedMe 01:48
Общество

В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги

Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК вчера в 09:30
140
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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