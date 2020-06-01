Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские богачи потеряли десятки миллиардов долларов

С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен. Такие подсчеты провело РИА Новости, основываясь на данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
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Российские олигархи потеряли 30 млрд долларов

Рамблер07:47

Российские миллиардеры с января потеряли более 30 миллиардов долларов

РИА Новости02:35

Богатейшие россияне обеднели на 31 млрд из-за коронавируса

URA.Ru03:57

Состояние богатейших россиян сократилось на 30 млрд долларов

Аргументы и Факты03:55

Богатейшие россияне потеряли с начала года больше 30 миллиардов долларов

Комсомольская правда03:19

Российские миллиардеры за январь-май потеряли почти $31,5 млрд

Газета.Ru02:44

Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов

Lenta.ru06:59
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Общество

Глава Россельхознадзора Данкверт подал в полицию заявление о клевете

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление о клевете в связи с ранее появившейся информацией о вымогательстве.
Московский Комсомолец 08:48
25
Политика

Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин считает, что проведение голосования по поправкам в Конституцию должно пройти 1 июля.
Газета.Ru 11:26
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
371
Экономика

ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,2K
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
2K
Происшествия

Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
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Армия и оружие

Баку не стоит пугать Ереван и Степанакерт войной

Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и "мировое армянство".
REGNUM 04:20
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Религия

Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня

«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — сказано в сообщении.
Известия 11:28
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Здоровье

Больных коронавирусом начали лечить ярославским лекарством

Препарат Артлегиа, который производит ярославское фармацевтическое предприятие «Р-Фарм», начали применять для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19, сообщает областной оперативный штаб.
Коммерсантъ Ярославль 11:02
Авто

Средневзвешенная цена автомобиля в России выросла на 10%

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 4 месяцев 2020 года составила 1 млн 688 тыс. рублей.
Автоновости дня 03:59
10
Экономика

Российский зерновой союз ожидает снижения стоимости гречки

Российский зерновой союз (РЗС) считает, что в РФ снизится стоимость гречневой крупы в связи с ее большими запасами.
ТАСС 08:06
4
Шоу-бизнес

Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото

На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
Lenta.ru 11:06
3
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
57
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
1,3K
Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
19
Общество

Появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве

На портале mos.ru появилась интерактивная карта, на которой можно увидеть загруженность парков и мест отдыха в Москве.
RT на русском 11:11
13
Происшествия

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих

В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
57
Общество

Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять салоны самолетов

Роспотребнадзор больше не настаивает на требовании от авиакомпаний соблюдать лимит в 50% загрузки салонов самолетов.
Взгляд.ру 03:18
208
Общество

Трамп во время протестов в Вашингтоне спрятался в бункере Белого дома

По информации газеты The New York Times, президент был переведен в бункер, когда протестующие сносили металлические баррикады от ворот Белого дома.
Государственные Вести 02:19
434
Общество

Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР

Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 30 мая в 13:30
977
Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
2,4K
Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
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Здоровье

В трёх больницах Кирова назначены новые главные врачи

Сегодня, 1 июня, коллективам трёх ведущих больниц Кирова представили новых главных врачей. Об этом сообщает региональный минздрав.
АиФ Киров 07:21
4
Политика

Назван новый главный следователь МВД России

Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России.
Lenta.ru 11:20
9
Шоу-бизнес

Елена Воробей заразилась коронавирусом

Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
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Происшествия

В МВД призвали своих сотрудников рассказать о случаях продажи информации создателю проекта «Омбудсмен полиции»

В МВД призвали своих сотрудников рассказать о случаях продажи информации создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Эхо Москвы 11:10
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами

Новые автомобили 11:14
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Общество

Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка

Моя Москва.онлайн 07:58
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Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
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Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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