Экономика
Lenta.ruРоссийские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен. Такие подсчеты провело РИА Новости, основываясь на данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
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Общество
Глава Россельхознадзора Данкверт подал в полицию заявление о клевете
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление о клевете в связи с ранее появившейся информацией о вымогательстве.
Московский Комсомолец 08:48
Политика
Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин считает, что проведение голосования по поправкам в Конституцию должно пройти 1 июля.
Газета.Ru 11:26
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Экономика
ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Армия и оружие
Баку не стоит пугать Ереван и Степанакерт войной
Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и "мировое армянство".
REGNUM 04:20
Религия
Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — сказано в сообщении.
Известия 11:28
Здоровье
Больных коронавирусом начали лечить ярославским лекарством
Препарат Артлегиа, который производит ярославское фармацевтическое предприятие «Р-Фарм», начали применять для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19, сообщает областной оперативный штаб.
Коммерсантъ Ярославль 11:02
Авто
Средневзвешенная цена автомобиля в России выросла на 10%
Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 4 месяцев 2020 года составила 1 млн 688 тыс. рублей.
Автоновости дня 03:59
Экономика
Российский зерновой союз ожидает снижения стоимости гречки
Российский зерновой союз (РЗС) считает, что в РФ снизится стоимость гречневой крупы в связи с ее большими запасами.
ТАСС 08:06
Шоу-бизнес
Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото
На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
Lenta.ru 11:06
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Общество
Появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве
На портале mos.ru появилась интерактивная карта, на которой можно увидеть загруженность парков и мест отдыха в Москве.
RT на русском 11:11
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
Общество
Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять салоны самолетов
Роспотребнадзор больше не настаивает на требовании от авиакомпаний соблюдать лимит в 50% загрузки салонов самолетов.
Взгляд.ру 03:18
Общество
Трамп во время протестов в Вашингтоне спрятался в бункере Белого дома
По информации газеты The New York Times, президент был переведен в бункер, когда протестующие сносили металлические баррикады от ворот Белого дома.
Государственные Вести 02:19
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 30 мая в 13:30
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Здоровье
В трёх больницах Кирова назначены новые главные врачи
Сегодня, 1 июня, коллективам трёх ведущих больниц Кирова представили новых главных врачей. Об этом сообщает региональный минздрав.
АиФ Киров 07:21
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России.
Lenta.ru 11:20
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Происшествия
В МВД призвали своих сотрудников рассказать о случаях продажи информации создателю проекта «Омбудсмен полиции»
В МВД призвали своих сотрудников рассказать о случаях продажи информации создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Эхо Москвы 11:10
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами
Новые автомобили 11:14
Общество
Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка
Моя Москва.онлайн 07:58
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28