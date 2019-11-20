Эту тему мы не обсуждали, так как думал, что уже ничему удивляться не буду. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой.

Фанаты сборной России во время гостевой встречи заключительного тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино скандируют оскорбления в адрес капитана Артема Дзюбы. Болельщики посылают голеадора «куда подальше».

Российские болельщики во время матча с Сан-Марино оскорбляли Дзюбу

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