Футбол

ProstoProSportProstoProSportРоссийские болельщики во время матча с Сан-Марино оскорбляли Дзюбу

Фанаты сборной России во время гостевой встречи заключительного тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино скандируют оскорбления в адрес капитана Артема Дзюбы. Болельщики посылают голеадора «куда подальше».
Читать в источнике
Комментировать370
Станислав Черчесов
Эту тему мы не обсуждали, так как думал, что уже ничему удивляться не буду. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском 20 ноября в 02:39

Подробнее о событии

Их не пустят на Евро? Что ждет тех, кто оскорблял Дзюбу

Спорт-Экспресс20 ноября в 12:40

Роман Павлюченко: «Оскорблявшие Дзюбу – нелюди, Артем многое делает для страны»

Матч ТВ20 ноября в 08:14

Сергей Юран – об оскорблениях Дзюбы: Не исключаю, что это были фанаты из других стран

Советский спорт20 ноября в 07:28

Павлюченко — об оскорблениях Дзюбы: «У таких людей явно не хватает мозгов. Это нелюди»

Sport24.ru20 ноября в 07:42

Главные новости утра. «Тоттенхэм» назначил Моуринью главным тренером, сборная России отреагировала на оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

Бомбардир.ру20 ноября в 05:38

Капитана сборной России Артёма Дзюбу оскорбляли во время матча с Сан-Марино

Чемпионат20 ноября в 05:00

Роман Павлюченко: «Оскорблявшие Дзюбу – нелюди, Артем многое делает для страны»

Sportbox.RU20 ноября в 08:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:10, Ашберн
Авто

Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck, и он сразу стал мемом

Crypto-News 02:55
Общество

Появились кадры задержания готовивших госпереворот террористов

Сотрудники ФСБ задержали сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили насильственное свержение действующей власти.
REGNUM 07:05
Здоровье

Кардиолог Центра Алмазова рассказала, как держать давление под контролем без лекарств

Висцеральный жир гормонально активен и вырабатывает в кровоток вещества, повышающие уровень давления, холестерина, сахара.
Доктор Питер 02:25
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новости 08:46
Футбол

Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»

Soccer.ru 12:46
Кино

«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал

Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Российская газета 03:56
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Политика

Лондон отказался вернуть Маврикию архипелаг Чагос

Джагнот ссылается на майскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос и вернуть его Маврикию в течение полугода.
Журналистская правда 08:44
Здоровье

Малышева назвала ранние симптомы рака мозга

Телеведущая Елена Малышева озвучила для СМИ ранние признаки рака мозга.
Evo-rus.com 13:23
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
7 новостей 20 ноября в 23:08
Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

Lenta.ru 05:20
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру вчера в 05:00
Политика

На Украине объявили в розыск подполковника СБУ по делу о госизмене

Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника Службы безопасности страны (СБУ), подозреваемого в совершении государственной измены якобы в пользу России.
Известия 15:41
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:38
Происшествия

Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Российская газета вчера в 23:57
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Вести.Ru вчера в 06:14
Политика

Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну

Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Коммерсантъ 16:55
Армия и оружие

Путин отметил преимущества российского вооружения

Известия 06:54
Авто

В России отзывают почти 10 тысяч кроссоверов Audi Q5

Официальный представитель Audi в России ООО "Фольксваген груп рус" отзывает 9469 автомобилей модели Q5.
Life.ru 05:52
Политика

В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
RT на русском 11:49
Армия и оружие

За нападение на российский патруль в Сирии извинилась курдская полиция

Красная весна 20 ноября в 10:19
Происшествия

Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве

«Главе Чехова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (ч. 4 ст. 159 УК России)», — цитирует Врадий Интерфакс.
RT на русском 02:37
Гаджеты

100-ваттная суперзарядка появится в смартфонах Xiaomi в 2020 году

Ожидалось, что первые смартфоны Xiaomi с поддержкой Super Charge Turbo появятся в текущем году.
3DNews вчера в 07:37
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Космос

«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде

Известия 14:41
Происшествия

Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест

Известия 08:16
Общество

Минкультуры предлагает ограничить показы одного фильма в кинотеатрах

Минкультуры предлагает ввести норму для кинотеатров, согласно которой число сеансов одного фильма не сможет превышать 35% от общего числа фильмов в прокате заведения.
Национальная служба новостей 12:46
Наука

Одно полушарие мозга человека может заменить другое

Несмотря на удаление одного из полушарий головного мозга, человек не теряет дееспособность, так как нейронные связи становятся более прочными.
МедиаПоток 20 ноября в 08:02
Футбол

В Англии сообщили о желании «Челси» приобрести Чалова

Английские СМИ сообщают о возможном переезде в АПЛ форварда ЦСКА Федора Чалова.
Sportbox.RU 18:32
Финансы

Спрос российских банков на евро достиг годового максимума

В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Коммерсантъ вчера в 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное