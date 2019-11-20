Футбол
ProstoProSportРоссийские болельщики во время матча с Сан-Марино оскорбляли Дзюбу
Фанаты сборной России во время гостевой встречи заключительного тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино скандируют оскорбления в адрес капитана Артема Дзюбы. Болельщики посылают голеадора «куда подальше».
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Эту тему мы не обсуждали, так как думал, что уже ничему удивляться не буду. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой.
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Роман Павлюченко: «Оскорблявшие Дзюбу – нелюди, Артем многое делает для страны»
Матч ТВ20 ноября в 08:14
Сергей Юран – об оскорблениях Дзюбы: Не исключаю, что это были фанаты из других стран
Советский спорт20 ноября в 07:28
Павлюченко — об оскорблениях Дзюбы: «У таких людей явно не хватает мозгов. Это нелюди»
Sport24.ru20 ноября в 07:42
Капитана сборной России Артёма Дзюбу оскорбляли во время матча с Сан-Марино
Чемпионат20 ноября в 05:00
Роман Павлюченко: «Оскорблявшие Дзюбу – нелюди, Артем многое делает для страны»
Sportbox.RU20 ноября в 08:14
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