Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbСтанислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Сам Дзюба сказал, что не стоит обращать внимания на эту «кучку идиотов». Напомним, вчера, 19 ноября состоялся последний матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российской сборной.
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Станислав Черчесов
У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском 20 ноября в 10:27

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