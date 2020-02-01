Армия и оружие
Lenta.ruРоссийские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады
Специалисты обнаружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.
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Футбол
Главный трансфер января — в Англии. Главные транжиры Европы — в Берлине
Взять, например, трансфер Бруну Фернандеша из «Спортинга» в «МЮ», который стал самым дорогим в этом январе — 55 миллионов евро официально сейчас плюс бонусы, с которыми сумма может вырасти до 80 миллионов.
Политика
Стивен Сигал намерен баллотироваться в Госдуму от партии Прилепина
По словам писателя, Стивен Сигал хочет баллотироваться в Госдуму во время следующих выборов.
Политика
Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая
Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Авто
АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Политика
Минск поддержит формат переговоров по Донбассу с участием США
Белоруссия поддержит любой формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе с участием США.
Гаджеты
NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD
Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Теннис
Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Финансы
Минэкономразвития обновило макропрогноз на 2020-2022 годы
Тенденция к укреплению рубля, сложившаяся в конце прошлого и сохранившаяся в начале текущего года, отразилась в обновленном макропрогнозе Минэкономразвития: среднегодовой прогноз по курсу российской валюты к доллару повышен.
Происшествия
В Москве произошел пожар в банном комплексе
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Общество
Apple закрывает все магазины в Китае из-за коронавируса
Apple закрывает все магазины в Китае из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании.
Общество
Сомнолог дал советы об улучшении качества сна
Происшествия
Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии
В больнице Нефтекамска буйный мужчина напал на беременную женщину-врача прямо на ее рабочем месте.
Происшествия
Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять
Один из жильцов пытался утихомирить шумную компанию и выстрелил из охотничьего ружья, повредив руку одному из участников пьяных посиделок.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
"Представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции", - сообщили в Минздраве.
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Происшествия
Опубликованы переговоры рабочих перед обрушением СКК в Петербурге
Напомним, при демонтаже крыши здания СКК «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку и погиб.
Общество
Минтранс призвал россиян не летать в Китай без крайней необходимости
В Министерстве транспорта РФ «настоятельно рекомендуют» не совершать полеты из России в КНР без крайней необходимости.
Политика
Кремль отверг обвинения Эрдогана по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва не выполняет свои обязательства по соглашениям по урегулированию в сирийском Идлибе.