Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады

Специалисты обнаружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.
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В Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который сбежал из здания суда после того, как его приговорили к 15 годам лишения свободы за грабеж.
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Федеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат

Напомним, с 2019 года введен единый порядок индексации выплат льготникам с 1 февраля.
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