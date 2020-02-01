Специалисты обнаружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады

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