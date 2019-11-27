Полет длился более десяти часов и выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.

ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали Ту-95 над нейтральными водами

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Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

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Политика Грузия заявила о готовности возобновить авиасообщение с Россией Ранее в среду «Известия» со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года.