Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВВС Южной Кореи и Японии сопровождали Ту-95 над нейтральными водами

Полет длился более десяти часов и выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.
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